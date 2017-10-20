Беременной Рапунцель жестоко врезали после возвращения на "Дом-2"

Прибывающая в депрессии участница боится выходить из дома. Ее подозревают во лжи о своем интересном положении

Вообще-то ее зовут Ольгой Григорьевской. Но зрители "Дома-2" знают эту эмоциональную девушку как Рапунцель. На реалити-шоу участница пришла на 4050 день телестройки, 12 июня 2015 года. И начала показывать себя роковой искусительницей – строила отношения с Олегом Волковым, Илья Яббаров, Николаем Барановским. Благо, что опыт соблазнения мужиков у нее огромный – Рапунцель девять лет проработала в эротическом видео-чате, где, как говорят, за 200 долларов в час трясла перед похотливой публикой своими прелестями.

Но Дмитрия Дмитриенко, ставшем в июне этого года итоге мужем Ольги, прошлое избранницы не волновало. Впрочем, и семейное счастье длилось недолго – уже в начале осени Ольга подала на развод, а потом вернулась на телестройку, которую покинула с супругом летом этого года.

Но на проекте она столкнулась с ожесточенными нападками со стороны других участников "ДОМ−2". Беременной девушке врезали за то что она якобы разрушила собственный брак и приняла позицию жертвы, рассказывая направо и налево о похождениях и издевательствах мужа.

Что интересно, многие поддерживают в этой ситуации именно Дмитренко, испытывая сочувствие к нему, а не к девушке, которой через несколько месяцев предстоит подарить миру новую жизнь. Пока Оля находится в периметре, ей приходится сильно нервничать. "Да, у меня началась депрессия, – призналась Оля порталу dom2life.ru. – Иногда теряются краски жизни, мне кажется, что осталась одна и никому не нужна. Поэтому сижу у себя в комнате и боюсь выйти в общий дом, чтобы снова не услышать колких высказываний".

Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine) Окт 20 2017 в 2:32 PDT

На проекте стали шептаться, что беременность у Рапунцель выдуманная, поэтому она носит накладной живот и скрывается. Зрители "Дома 2" стали советовать администраторам приклеить Ольге накладной живот при помощи клея, чтобы она его и не снимала. Как предполагают фанаты, Ольга Рапунцель сама предложила администрации сценарий с беременностью, однако ее муж Дмитрий Дмитренко отказался участвовать в афере, поэтому теперь руководство шоу хочет от девицы избавиться.