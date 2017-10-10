Звезды "Дома-2" устроили омерзительный скандал

Между бывшими лучшими друзьями Александрой Гозиас и Ильей Яббаровым разразился конфликт. Участники реалити-шоу публично унижают друг друга, не скупясь на бранные слова.

Сначала Гозиас взбесило то, что Яббаров помог вернуться на проект Ольге Рапунцель, которая ушла с телестройки вить семейное гнездышко с Дмитрием Дмитренко, но рассорилась с ним. Именно это, по словам Ильи, сподвигло Александру вступить на тропу войны с экс-другом.

Девушка засыпала парня нелестными комментариями о его поступках. В частности, Гозиас заявила, что Илья уже год не отдает ей 200 тысяч рублей, хотя занимал деньги всего на пару месяцев, передает паблик Super.

В свою очередь, Илья, который прослыл защитником Саши на проекте, обматерил бывшую подружку. В ответ на ее претензии он сказал, что та не воспитывает свою дочь. Перебранка между участниками "Дома-2" сопровождалась самой грязной бранью.

Публикация от Aleksandra Gozias (@gozias) Сен 7 2017 в 1:49 PDT

Отметим, Александра Гозиас пользуется большой популярностью у фанатов "Дома-2", но ее любят не за красивые глаза и пухлые губы. Гозиас прославилась благодаря бойкому характеру и отваге. В конце прошлого года шатенке хватило смелости обматерить в эфире шоу ведущую проекта Ольгу Бузову. "Ты нормальная вообще? – изумилась оскорбленная Ольга и послала обидчицу в ответ. – Пошла вон отсюда! Ты нормальная – ведущую посылать?! У тебя совесть есть? Вы считаете, это нормально вообще – то, что здесь происходило?", - заключила Бузова.