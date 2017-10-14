Звезда "Дома-2" накинулась на беременную Рапунцель

Бывшая участница "Дома-2" Ольга Гажиенко обвинила Ольгу Рапунцель в безответственности. По мнению звезды телестройки, девушке нужно было хорошенько подумать, с кем она строит отношения.

Вернувшуюся на "Дом-2" Рапунцель многие участники не поддержали. Общественность сочла, что Ольга сама виновата в распаде семьи.

Высказалась на этот счет и экс-участница стройки Ольга Гажиенко (Агибалова), которая вышла замуж за звезду проекта Илью Гажиенко. Сейчас они вместе растят сына Кирилла, а счастливая жена и мать делится опытом с теми, кто еще ищет свою любовь.

"Нужно относиться ответственно к таким моментам. Обязательно думать о том, с кем ты создаешь союз, от кого беременеешь. Я считаю, что этому нужно учить наших детей, прививать с детства. Ведь рождение ребенка -это судьбоносное решение, а многие к этому относятся несерьезно, а потом от этого страдают", – заявила Гажиенко.

Публикация от Дом-2 (@dom2_tnt) Окт 13 2017 в 2:16 PDT

Напомним, звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель подала заявление в полицию на своего мужа, экс-участника реалити-шоу Дмитрия Дмитренко. Беременная девушка обвинила его в избиениях. Поклонники телепроекта и вовсе требуют заключить молодого человека под стражу.

