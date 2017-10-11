Солнцев о смерти жены Меньщикова из "Дома-2"

Звезда реалити-шоу высказалась о скандале в семье Степана Меньщикова. Известие о том, что экс-участник телестройки воспитывал не своего ребенка, шокировало Рустама Солнцева.

Бывший участник "Дома-2" Степан Меньщиков вместе с женой Евгенией не так давно принял участие в программе "На самом деле". Именно там шоумен узнал, что не является биологическим отцом старшего сына.

Эта новость удивила коллегу Меньщикова по телестройке. "Я очень люблю Степу и его сына, хорошо отношусь к Жене. Она спокойная, скромная женщина", – отметил Солнцев.

"Хорошо, что это стало известно сейчас. Но лучше бы эта тайна умерла вместе с ней", – цитирует Рустама журнал "Дом-2".

Ранее Меньщиков прокомментировал информацию о том, что четыре года воспитывал не своего ребенка. "Даже не мог подумать, что все так сложится. Не могу предположить, кто бы это мог быть. Но я хотел бы узнать, кто это. Мне интересно", – заявил он.

Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine) Окт 9 2017 в 10:43 PDT

Напомним, о своем расставании Степан Меньщиков и Евгения Шамаева объявили еще в сентябре, но поклонники до последнего надеялись, что ситуация изменится, супруги найдут общий язык и сохранят семью. Чтобы выяснить отношения, пара пришла на программу "На самом деле", где открылась горькая правда.