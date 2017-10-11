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Меньщиков из "Дома-2" о гнусной лжи жены

Степан Меньщиков. Фото: instagram.com/stepanmen
Звезда шоу "Дом-2" Степан Меньщиков откровенно рассказал о своей будущей роли в воспитании несовершеннолетнего сына. По словам шоумена, ребенка он очень любит и отказываться от него не собирается.
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Недавно вскрывшаяся правда о том, что Степан Меньщиков не является биологическим отцом первого ребенка Евгении Шамаевой, шокировала не только всю студию передачи "На самом деле", где истина открылась, но и повергла в шок саму пару. "После передачи я ничего ей не говорил. Я промолчал. Самое главное сейчас, в данной ситуации, – это здоровье детей. Моральное и физическое", – поделился Меньщиков с редакцией Dni.Ru.

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Многих поклонников пары взволновала участь сына Вани. Евгения Шамаева сейчас забрала двоих детей у мужа и переехала в однокомнатную квартиру в Подмосковье.

Редакция Dni.Ru решила узнать у самого Степана, как он дальше планирует участвовать в судьбе сына. "Обязательно найдутся злые языки, которые будут говорить сыну спустя несколько лет, что он – незаконнорожденный, что его мать – падшая женщина, что я ему не родной отец. И он вынужден будет выслушивать вот эту вот горькую правду. И мне нужно ему помочь защититься от этих недоброжелателей. Кого-то пнуть под ****, кому-то в зубы дать за то, что он будет выслушивать такие вещи. Лучше на эти вещи не провоцировать. Надо будет защищаться и морально, и физически. Я не просто к этому готов, я хочу подготовить еще и сына к этому. Чтобы он мог постоять за себя морально и физически, когда будут судачить злые языки. Это мой сын, и я его люблю. Не буду отказываться от любви к этому прекрасному человеку из-за гнусной лжи своей супруги. Он ни в чем не виноват", – сказал он.

Шоумен также рассматривает и другую, отличную от первой модель поведения с ребенком: "Лучший способ защитить его – быть ему хорошим учителем, правильно себя вести, быть порядочным человеком, заниматься профессией, любимым делом. Может быть, в спорт, может быть, в искусство. Пусть он выберет свой путь жизненный сам уже с ранних лет. Я уверен, что благодаря этой ситуации он будет сильнее своих сверстников". 

На вопрос, изменилось ли что–то в нем самом после неприятной ситуации с ДНК-тестом на отцовство, Степан поспешил ответить вольным изложением цитаты Хемингуэя: "Чем сильнее нас гнет, тем мы становимся крепче".

Степан и Евгения вместе с 2011 года, их роман развивался очень стремительно, однако расписываться влюбленные не торопились, сделав это только в 2016 году. Несмотря на публичность и любовь к всеобщему вниманию, Меньщиков настоял на том, чтобы свадьба прошла в узком семейном кругу.

11 октября 2017, 17:45
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