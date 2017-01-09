Елена Ваенга лежит под капельницей

Певица Елена Ваенга слегла из-за гриппа. Об этом артистка написала в микроблоге, опубликовав фото, на котором она запечатлена лежащей под капельницей.

"Сегодня и послезавтра концерта не будет... Молю Бога, чтоб к Таллину подняли... Грипп. Второй день", – написала артистка.

Фото опубликовано ElenaVaenga (@vaengaofficial) Янв 8 2017 в 8:59 PST

Совсем недавно Елена радовала подписчиков фотографиями домашних разносолов и рассказывала о проделках маленьких родственников. Очевидно, теперь исполнительница чувствует себя очень плохо.

Фото опубликовано ElenaVaenga (@vaengaofficial) Янв 7 2017 в 9:57 PST

Поклонники от всей души пожелали любимице поправиться как можно скорее. "Как я вас понимаю, сама уже месяц с насморком: то легче, то обострение. Уже замучилась лечиться. Леночка, здоровья и сил справиться с заразой!", "Леночка! Выздоравливайте, пожалуйста! Очень хочется увидеть Вас на концерте, и кто я такая давать советы, но, может, все-таки... перерыв?" – поинтересовались фолловеры.

Кое-кто серьезно расстроился из-за состояния здоровья Ваенги. "Ну вот тебе, Леночка! Опять все сначала! Так хорошо и весело начинался год. Лечитесь хорошо. Наверное, в прошлый раз не долечились. Зрители подождут", – констатировал один из пользователей.

Напомним, что около трех недель назад серьезно заболел муж артистки. "День сложный. Ромочка аж в реанимации. Грипп... Слава богу, ребенка пронесло. Жалко Ромика, очень... Ну, буду ждать, передачки носить. И вот еще... Берегите себя и друг друга, люди. Не болейте... Очень грустно быть самой болеющей дома, когда он в палате, – написала исполнительница в социальной сети.