Елена Ваенга лежит под капельницей
"Сегодня и послезавтра концерта не будет... Молю Бога, чтоб к Таллину подняли... Грипп. Второй день", – написала артистка.
Совсем недавно Елена радовала подписчиков фотографиями домашних разносолов и рассказывала о проделках маленьких родственников. Очевидно, теперь исполнительница чувствует себя очень плохо.
Поклонники от всей души пожелали любимице поправиться как можно скорее. "Как я вас понимаю, сама уже месяц с насморком: то легче, то обострение. Уже замучилась лечиться. Леночка, здоровья и сил справиться с заразой!", "Леночка! Выздоравливайте, пожалуйста! Очень хочется увидеть Вас на концерте, и кто я такая давать советы, но, может, все-таки... перерыв?" – поинтересовались фолловеры.
Кое-кто серьезно расстроился из-за состояния здоровья Ваенги. "Ну вот тебе, Леночка! Опять все сначала! Так хорошо и весело начинался год. Лечитесь хорошо. Наверное, в прошлый раз не долечились. Зрители подождут", – констатировал один из пользователей.
Напомним, что около трех недель назад серьезно заболел муж артистки. "День сложный. Ромочка аж в реанимации. Грипп... Слава богу, ребенка пронесло. Жалко Ромика, очень... Ну, буду ждать, передачки носить. И вот еще... Берегите себя и друг друга, люди. Не болейте... Очень грустно быть самой болеющей дома, когда он в палате, – написала исполнительница в социальной сети.
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