Родившая в 50 лет Джанет Джексон выбрала имя для первенца

Знаменитая американская певица Джанет Джексон впервые стала мамой. 50-летняя сестра Майкла Джесона родила мужу Виссаму аль-Ману мальчика.

Супруги выбрали для первенца необычное имя. "Джанет Джексон и ее муж Виссам аль-Мана очень рады появлению их сына Иссу аль-Мана на свет. Роды прошли без осложнений, и сейчас мать отдыхает", – цитирует журнал People представителя певицы.

Как писали Dni.Ru, 50-летняя Джексон объявила о беременности лишь в октябре. До этого момента она скрывала сей факт, но затем решилась на фотосессию с округлившимся животом. Примечательно, что в апреле 2016 года певица отменила мировое турне. "Пришло время сосредоточить свое внимание на семье и в полной мере насладиться материнством", – говорила тогда Джанет.

Фото опубликовано Janet Jackson (@janetjackson) Фев 12 2016 в 12:31 PST

Отметим, что мужем Джексон является миллиардер катарского происхождениеВиссам аль-Мана. Парочка тайно обручилась в декабре 2012 года, а уже в начале 2013-го они поженились также в атмосфере строжайшей секретности.

Feels so good to be home My baby and me! #UnbreakableMinneapolis Фото опубликовано Janet Jackson (@janetjackson) Ноя 1 2015 в 4:06 PST

Джанет Джексон, младшая сестра короля поп-музыки Майкла Джексона, родилась 16 мая 1966 года. На сцену Джанет попала, когда ей было семь лет, а девять лет спустя подписала контракт с компанией A&M, которая выпустила ее первую пластинку. По данным СМИ, Джексон входит в список самых продаваемых за всю историю современной поп-музыки исполнителей.

