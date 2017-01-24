61-летний Мел Гибсон стал отцом в девятый раз

У 61-летнего актера Мела Гибсона родился уже девятый ребенок. 26-летняя супруга, сценарист Розалинд Росс родила ему сына. Мальчика назвали Ларс Джерард.

Счастливые родители принимают поздравления от друзей и близких. "Они взволнованы, и Ларс восхитителен. Их родственники сейчас рядом с ними, и Мел на седьмом небе. Они дома, и все здоровы и счастливы!" – цитирует People знакомого артиста.

Мел и Розалинд начали встречаться два года назад. Влюбленных заметили на отдыхе в Коста-Рике, а позже Розалинд прилетела в Австралию, чтобы помогать актеру на съемках. Гибсон признавался, что в восторге от юной красавицы. "Что касается возраста и отношений в целом, это всего лишь цифры. Она очень взрослая и мудрая, мы в восторге друг от друга. Возможно, у кого-то в таких отношениях были большие проблемы, кого-то просто приводит в трепет наша разница в возрасте, но нам все равно. Нам хорошо вместе. Розалинд – особенная девушка", – восхищался актер.

До этого Гибсон был женат на актрисе Робин Мур. От этого брака у него семь детей: Ханна, близнецы Кристиан и Эдвард, Уильям, Луи, Майло и Томас. Супруги были вместе 26 лет и расстались в 2006 году.

После разрыва с Робин Мел закрутил роман с российской пианисткой Оксаной Григорьевой. В 2009 году она родила ему дочь Люсию. В 2010-м они расстались. Оксана заявила на актера в полицию, обвинив в домашнем насилии. Суд запретил Гибсону приближаться к дочери и ее матери, приговорил к трем годам тюрьмы условно, а также обязал выплатить незначительный штраф.