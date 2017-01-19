Популярный артист срочно госпитализирован в Москве
Порноактриса залезла в прорубь в белом бикини и зашла в церковь
Бывшая жена о возвращении Устюгова в семью
В конце 2016 года супруга Александра Устюгова неожиданно подчистила свои странички в социальных сетях. Анна вернула девичью фамилию, убрала все совместные фотографии с Александром и даже исключила его из друзей.
Не остался в долгу и Устюгов. На своей страничке актер вернул себе статус "свободен", а на свежих снимках на правой руке Александра уже не наблюдается обручального кольца. Особо пытливые поклонники Устюгова предположили, что он мог вернуться к первой жене, актрисе Янине Соколовской, и дочке Жене.
Однако экс-супруга Устюгова опровергла эти предположения. "Я не чувствую себя брошенной женщиной, в одиночку воспитывающей дочь. Несмотря на то что Саша переехал из Москвы в Питер, он часто видится с Женей. Она очень похожа на папу. Занимается танцами, ходит в театральную студию и на вокал. К тому же дочка дебютировала на сцене РАМТа. А новогодние праздники мы провели дома – вместе с моими родителями и друзьями-соседями. Так что все у нас хорошо", – цитирует Соколовскую Eg.RU.
Репортеры связались и с самим Устюговым. Он сообщил, что встречал Новый год в одиночестве. "31 декабря у меня была работа в Москве, после которой я прыгнул в поезд и отправился в Петербург, домой. Там открыл бутылочку виски, включил телевизор, очень тихо и спокойно встретил 2017-й. На следующий день проснулся достаточно поздно, потому что впервые мне не нужно было никуда бежать. Выспался наконец! Я даже телефон отключил, чтобы меня никто не беспокоил. Я был один и прекрасно провел время", – заявил актер.
Напомним, летом 2015 года Александр Устюгов развелся с Яниной Соколовской и женился на дочери гендиректора авиационного холдинга "Сухой" Игоря Озара Анне. Однако счастье влюбленных было недолгим. если информация об их разрыве верна, то брак Устюгова продержался менее двух лет.
Прошло десять лет с дня гибели популярного певца
Девочка намеренно познакомилась с парнем в соцсетях и переспала с ним
Певица расстроена тем, что так сильно потолстела
Говорят, популярный актер расстался с супругой после 1,5 лет брака