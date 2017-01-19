Бывшая жена о возвращении Устюгова в семью

Как уверяют некоторые СМИ, в личной жизни актера Александра Устюгова наступили перемены. Якобы звезда фильма "Ментовские войны" расстался с супругой и вернулся к бывшей жене.

В конце 2016 года супруга Александра Устюгова неожиданно подчистила свои странички в социальных сетях. Анна вернула девичью фамилию, убрала все совместные фотографии с Александром и даже исключила его из друзей.

Не остался в долгу и Устюгов. На своей страничке актер вернул себе статус "свободен", а на свежих снимках на правой руке Александра уже не наблюдается обручального кольца. Особо пытливые поклонники Устюгова предположили, что он мог вернуться к первой жене, актрисе Янине Соколовской, и дочке Жене.

Однако экс-супруга Устюгова опровергла эти предположения. "Я не чувствую себя брошенной женщиной, в одиночку воспитывающей дочь. Несмотря на то что Саша переехал из Москвы в Питер, он часто видится с Женей. Она очень похожа на папу. Занимается танцами, ходит в театральную студию и на вокал. К тому же дочка дебютировала на сцене РАМТа. А новогодние праздники мы провели дома – вместе с моими родителями и друзьями-соседями. Так что все у нас хорошо", – цитирует Соколовскую Eg.RU.

Репортеры связались и с самим Устюговым. Он сообщил, что встречал Новый год в одиночестве. "31 декабря у меня была работа в Москве, после которой я прыгнул в поезд и отправился в Петербург, домой. Там открыл бутылочку виски, включил телевизор, очень тихо и спокойно встретил 2017-й. На следующий день проснулся достаточно поздно, потому что впервые мне не нужно было никуда бежать. Выспался наконец! Я даже телефон отключил, чтобы меня никто не беспокоил. Я был один и прекрасно провел время", – заявил актер.

Напомним, летом 2015 года Александр Устюгов развелся с Яниной Соколовской и женился на дочери гендиректора авиационного холдинга "Сухой" Игоря Озара Анне. Однако счастье влюбленных было недолгим. если информация об их разрыве верна, то брак Устюгова продержался менее двух лет.