Бузова показала прелести после развода с Тарасовым

Что стало с детьми Мурата Насырова Звезда "Дома-2" оголила грудь Юлия Высоцкая: Я всегда плачу Семейная драма Кожевниковой Дом-2
Шоу-бизнес

Актер Борис Щербаков в больнице в тяжелом состоянии

Популярный артист срочно госпитализирован в Москве
Шоу-бизнес

Россияне обругали окунувшуюся в купель Беркову

Порноактриса залезла в прорубь в белом бикини и зашла в церковь
партнеры
Четверг 19 января
Лента новостей
13:55
Из-за пожара эвакуируют школу на юго-востоке Москвы
13:45
Тело пропавшего под Петербургом мальчика нашли в реке
13:06
При пожаре в Тегеране рухнула самая старая высотка
13:03
Известный актер разбился на лошади
13:02
В Госдуме вплотную занялись воспитанием молодежи
12:45
Барщевский о решении суда по выплатам ЮКОСу
12:36
Красотка превратилась в чудовище после уколов ботокса
12:26
У Никиты Белых в СИЗО отнимается нога
12:25
Чиновники органов опеки Зеленограда попали под следствие
12:19
Как политики окунулись в иордань
11:54
Как изменится пенсионная система в 2017 году
11:50
Мутко просит еще два миллиарда на "Зенит-Арену"
11:43
На месте крушения Ту-154 нашли другой самолет
11:38
Россия отказалась от надежды на Трампа
11:30
Лавина убила десятки туристов в отеле
11:25
На отца десяти детей из Зеленограда завели дело о побоях
11:21
ТГК-14 шантажирует военных отключением тепла
11:07
Новый поворот в деле заблокировавшей скорую автохамки
10:47
Дерзкая пятиклассница поймала педофила "на живца"
10:34
Более 1,8 млн россиян приняли участие в крещенских купаниях
10:33
Что стало с детьми Мурата Насырова
10:26
Кличко опозорился в Давосе (видео)
10:24
Маккейн призвал Трампа брать пример с Рейгана
10:10
Россиянина бросили в тюрьму Испании по заказу США
10:07
В Москве вылетевшая на тротуар машина сбила трех человек
10:03
Банки просят Набиуллину спасти их от "Мира"
09:59
Причиной падения Boeing 747 назвали самоуверенность пилотов
09:49
Ассанж отказался ехать в США
09:44
Россияне нырнули в прорубь в Крещение
09:44
Возлюбленный Ольги Солнце из "Дома-2" об их романе
09:39
Жертвами ДТП в Индии стали 18 детей
09:31
На заводе в Петербурге произошел взрыв
09:25
Трампа заподозрили в победе за счет пенсионеров из России
09:24
Звезда "Дома-2" оголила грудь во время ныряния в прорубь
09:19
За удаленную по ошибке почку жительнице Сахалина заплатят 1,3 млн
09:10
На месте пожара в Тюмени найдено тело
09:04
В Братске женщина задушила своих детей одеялом
08:58
Минфин запретил резко повышать цены на сигареты
08:37
В Италии спасатели ищут заживо погребенных туристов
08:34
Порошенко наябедничал на Россию перед встречей с Трампом
08:34
Стоянов и Беркова страстно целовались на премьере
08:20
Юлия Высоцкая: Я всегда плачу
08:13
В попытке убить водителя Lexus подозревают бизнесмена
08:00
Кровавые итоги: что Обама сделал с миром
21:51
В центре Москвы насмерть замерз мужчина
21:47
Джордж Буш – старший попал в реанимацию
21:30
На покупку алкоголя введут новые ограничения
21:21
Уралец похитил школьницу ради дозы
21:14
Названы первые указы Трампа
20:57
Киллеры бросили машину после расстрела бизнесмена на Lexus
20:27
Фадеев о панике из-за исчезновения Савичевой
20:25
"Двойники" Кадырова вымогали деньги у бизнесмена
20:20
На юго-западе Москвы ограбили ломбард
20:01
Раскрыта личность расстрелянного в Москве бизнесмена
19:44
Главные красавицы Большого театра
19:30
48-летняя Валерия в бикини произвела фурор
19:25
Спецслужбы подкупили модель за молчание о связи с королем
19:18
На севере Москвы разбился промышленный альпинист
19:16
Катя Гордон об интиме во время беременности
19:09
Расстрел бизнесмена на Lexus в Москве попал на видео
19:04
Савченко обвинили в госизмене
18:51
Под Петербургом в жилом доме прогремел взрыв
18:32
Зюганова меняют на молодого
18:25
Изъятым в Москве детям выделяли 630 тысяч в месяц
18:24
Мужчины получат привилегии при поступлении в вузы
18:17
Мужчин лишают искушений в Крещение
18:13
В центре Москвы мужчине в Lexus прострелили голову
18:08
Воля замахнулся на Утяшеву ногой
18:05
Съезд "ЕР" обновит состав Генсовета партии
17:48
Успех фигуристки Медведевой признали на Западе
17:33
Значение имени Дмитрий
17:33
Гонконгский грипп начал убивать россиян
17:29
Уралец бросился в огонь ради спасения собаки и кота (видео)
17:29
Россия и Турция вместе нанесли удар по боевикам "ИГ"
17:21
Лоза оценил прелести 52-летней Апиной
17:21
Валентин Гафт обиделся на украинцев
17:15
Принципы элементарной финансовой грамотности
17:14
Трамп получил гневное послание
17:14
В Москве хотят установить памятник мигрантам
17:07
На МКАД грузовик столкнулся с иномаркой
16:53
Прокурор взялся за оскандалившуюся Рынску
16:48
Кто платит за тепло в Забайкалье
16:46
Добрынин и Чусова решили вместе идти по жизни
16:40
В России рухнули цены на iPhone 7
16:37
Российская легкоатлетка проиграла суд по допинг-скандалу
16:33
Похищенную в Оренбурге школьницу напоили и избили
16:27
Автоледи заблокировала дорогу у стен Кремля (видео)
16:19
Любовь толкнула Захарченко на убийства
16:19
Самые бюджетные курорты для любителей активного отдыха
16:19
Мама вспомнила жуткую смерть Полищук
16:17
Экстремал прокатился на крыше поезда подземки (видео)
16:13
Почему жизнь двоечников складывается лучше отличников
16:11
Заподозренная в беременности Михалкова отказалась от купания
16:06
Сменившая пол известная модель показала прелести
16:03
Lada Priora захватила Северный Кавказ
15:52
Крещенские купания звезд
15:45
Какие блюда россиянки прогнали с новогоднего стола
15:34
Вдова "выселила" свекровь из могилы
15:27
Ревнивый москвич расстрелял соперника на свидании
15:20
Устроившего "свадебные гонки" полицейского уволили со службы

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Преградившую дорогу скорой автохамку хотят посадить
Шоу-бизнес

Бузова показала прелести после развода с Тарасовым

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Ольга Бузова и после развода с Дмитрием Тарасовым продолжает привлекать к себе внимание. На сей раз ведущая скандально известного проекта "Дом-2" продемонстрировала абсолютно обнаженную фигуру.
прочитано 4947 раз

Ольга Бузова решилась на пикантную фотосессию ради своего очередного певческого шедевра. Артистка готова презентовать песню "Привыкаю". На этот раз с созданием потенциального хита телеведущей помогла ее близкая подруга, певица Елена Темникова. Она давала советы и уроки вокала Ольге. Собственно, для обложки будущего альбома Бузова и разделась, передает Life.ru.

ПО ТЕМЕ

Участников "Дома-2" обозвали в Госдуме

Нагиев: Тараканы в голове Бузовой продолжают пировать

Бузову в неглиже разнесли в щепки

 Скандальный развод Бузовой и Тарасова

Сюжеты Скандальный развод Бузовой и Тарасова

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

На фотографии, которая оказалась в распоряжении пронырливых представителей СМИ, Бузова запечатлена лежащей на кровати без одежды, прикрывающая стратегически важные места одеялом. Впрочем, всякие выпуклости и вогнутости ведущая "Дома-2" продемонстрировала, чем несказанно порадовала поклонников. Увидев откровенную фотографию Ольги, фанаты осыпали ее комплиментами.

Отметим, что дебютная песня Бузовой "Под звуки поцелуев" получила бешеную популярность. на протяжении двух недель композиция удерживала пальму первенства в iTunes. Говорят, на пользу песне послужила шумиха вокруг личной жизни Ольги. Ведь именно тогда Бузова переживала разлад в отношениях с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым.

Несмотря на то, что многочисленные поклонники "тарабузиков" буквально молились за возвращение гармонии в отношения пары, чуда не случилось. Напомним, в самый канун Нового года, 30 декабря 2016 года, Бузова и Тарасов оформили развод в одном из столичных ЗАГСов.

Что стало причиной расставания Дмитрия и Ольги, до сих пор точно неизвестно. Журналисты выдвигают несколько версий. Согласно одной, Тарасов мечтал о "нормальной" семье и детях, а Бузову интересовала только карьера. По другой версии, ведущая "Дома-2" подала на развод, устав от измен футболиста.

Автор: Наталья Аряева19 января 2017, 11:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые пикантные фото Бузовой

567

комментарии

Политика

Кровавые итоги: что Обама сделал с миром
Порошенко наябедничал на Россию перед встречей с Трампом
Савченко обвинили в госизмене
Зюганова меняют на молодого

Шоу-бизнес

Россияне обругали окунувшуюся в купель Беркову
Живот и подбородок Цой округлились до неузнаваемости
Бывшая жена о возвращении Устюгова в семью
Винокур: Врачи сказали мне больше не бороться

Проишествия

Киллеры бросили машину после расстрела бизнесмена на Lexus
Похищенную в Оренбурге школьницу напоили и избили
Помощник министра Голодец: Я никаких драк не видел
В Москве задержан дебошир с автоматом

Lifestyle

Известный актер разбился на лошади
Валентин Гафт обиделся на украинцев
Самые бюджетные курорты для любителей активного отдыха
Какие блюда россиянки прогнали с новогоднего стола
Шоу-бизнес

Что стало с детьми Мурата Насырова

Прошло десять лет с дня гибели популярного певца
Происшествия

Дерзкая пятиклассница поймала педофила "на живца"

Девочка намеренно познакомилась с парнем в соцсетях и переспала с ним
Шоу-бизнес

Живот и подбородок Цой округлились до неузнаваемости

Певица расстроена тем, что так сильно потолстела
Шоу-бизнес

Бывшая жена о возвращении Устюгова в семью

Говорят, популярный актер расстался с супругой после 1,5 лет брака

Гороскоп

Меркель рискует остаться в одиночестве
Астролог назвала опасные дни 2017 года
Елизавета II перенесла сильный приступ
Астрологический прогноз с 16 по 22 января 2017 года

Фоторепортажи

Сменившая пол известная модель показала прелести
Главные красавицы Большого театра
Крещенские купания звезд
Дизайнеры одели мужчин в бабушкины наряды

Спорт

Успех фигуристки Медведевой признали на Западе
Названы самые дорогие футболисты мира
У Уткина появилась собственная программа
Мотогонщик восхитил своим поступком на ралли "Дакар"

Регионы

Уралец похитил школьницу ради дозы
Вдова "выселила" свекровь из могилы
Тверской "Дом-2" стал интернет-хитом
Депутаты подрались из-за Исаакиевского собора (видео)
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru