Бузова показала прелести после развода с Тарасовым

Ольга Бузова и после развода с Дмитрием Тарасовым продолжает привлекать к себе внимание. На сей раз ведущая скандально известного проекта "Дом-2" продемонстрировала абсолютно обнаженную фигуру.

Ольга Бузова решилась на пикантную фотосессию ради своего очередного певческого шедевра. Артистка готова презентовать песню "Привыкаю". На этот раз с созданием потенциального хита телеведущей помогла ее близкая подруга, певица Елена Темникова. Она давала советы и уроки вокала Ольге. Собственно, для обложки будущего альбома Бузова и разделась, передает Life.ru.

На фотографии, которая оказалась в распоряжении пронырливых представителей СМИ, Бузова запечатлена лежащей на кровати без одежды, прикрывающая стратегически важные места одеялом. Впрочем, всякие выпуклости и вогнутости ведущая "Дома-2" продемонстрировала, чем несказанно порадовала поклонников. Увидев откровенную фотографию Ольги, фанаты осыпали ее комплиментами.

Отметим, что дебютная песня Бузовой "Под звуки поцелуев" получила бешеную популярность. на протяжении двух недель композиция удерживала пальму первенства в iTunes. Говорят, на пользу песне послужила шумиха вокруг личной жизни Ольги. Ведь именно тогда Бузова переживала разлад в отношениях с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым.

Ольга Бузова снялась обнажённой для обложки нового сингла "Привыкаю" Дебютный сингл "Под звуки поцелуев" 30-летней… https://t.co/TSEZHgyJKR — LiveNews (@livenews_ru) 19 января 2017 г.

Несмотря на то, что многочисленные поклонники "тарабузиков" буквально молились за возвращение гармонии в отношения пары, чуда не случилось. Напомним, в самый канун Нового года, 30 декабря 2016 года, Бузова и Тарасов оформили развод в одном из столичных ЗАГСов.

Что стало причиной расставания Дмитрия и Ольги, до сих пор точно неизвестно. Журналисты выдвигают несколько версий. Согласно одной, Тарасов мечтал о "нормальной" семье и детях, а Бузову интересовала только карьера. По другой версии, ведущая "Дома-2" подала на развод, устав от измен футболиста.