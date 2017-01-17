Нагиев очень тяжело пережил развод

Сын знаменитого телеведущего и актера Дмитрия Нагиева Кирилл дал откровенное интервью о личной жизни. Отпрыск звезды сериала "Физрук" признался, что очень тяжело пережил развод своих родителей.

Кирилл пошел по стопам Дмитрия и тоже стал актером и телеведущим. А еще он добился успеха за диджейским пультом. Молодой человек такой же талантливый и эффектный, как его папа. Однако гораздо больше, чем свет софитов, его манят дальние дали.

"Прошлый год я практически целиком провел в путешествиях. Понял, что мне хорошо одному. Два месяца провел в одиночестве в Карелии, два – в Гималаях, потом четыре месяца в Гоа. Индию пересекал трижды. Там мне комфортнее, чем в России. Я даже не думал, что вернусь", – признался Кирилл.

Он живет вдали от знаменитого отца и не пытается воспользоваться его связями и популярностью. "Обожаю Москву, но не хочу здесь жить. Я два года учился в школе-студии при МХАТе, сменил восемь съемных квартир. Жил как во сне, не своей жизнью. Весил 120 кг, – вспоминает Нагиев-младший. – Мне хватило. Я люблю приезжать сюда как турист. Три года назад я купил квартиру в Сестрорецке. Это место мне знакомо с детства, там родилась моя мама. Из Питера я доезжаю туда за 20 минут. Зачем жить в городе, когда можно гулять каждое утро по пляжу? До моря там сто метров".

С днем рождения Отец! #ДНсДР #дмитрийнагиев Фото опубликовано ♥️Kirill Nagiev♠️ (@kirill_nagiev) Апр 3 2015 в 4:03 PDT

Кирилл родился, когда Дмитрий был женат на радиоведущей Алисе Шер. Супруги расстались после 18 лет совместной жизни. "Когда мне было 12 лет, я очень тяжело пережил развод родителей. Но я все равно верю, что, если встретишь своего человека, с ним можно прожить всю жизнь", – признался диджей.

Семья,что может быть ценнее‼ Фото опубликовано @ne_bessi Янв 11 2017 в 7:04 PST

С идеальной для себя женщиной Кирилл уже более или менее определился. "В девушках мне не нравится отсутствие чувства юмора. Серьезность. Безвкусица. Четкого внешнего типажа у меня нет. Гораздо важнее – общий фундамент, он должен быть. Надо, чтобы мы в детстве смотрели одни и те же фильмы", – цитирует красавца журнал Marie Claire.