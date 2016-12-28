Панайотов сделал заявление накануне финала "Голоса"

Накануне финала "Голоса" Александр Панайотов сделал заявление. Артист признался, что переживал кризис и даже попал в катастрофу, в которой еле остался жив.

Уже в пятницу, 30 декабря, на популярном музыкальном шоу "Голос" назовут победителя. Есть шансы им стать и у певца Александра Панайотова. Накануне финала популярный исполнитель решил сделать заявление относительно того, что происходило в его жизни за последнее время.

"Я долго шел куда то.. пробовал, ошибался, падал, поднимался, снова падал.. и снова поднимался.. В этих "волнах" видимо и заключается смысл жизни творческого человека.." – начал свой монолог Панайотов.

Александр рассказал, что в начале года пережил страшную автомобильную аварию, в которой чудом выжил, а затем записал клип на новую песню. Артист не стал скрывать, что переживал кризис во всех сферах.

Однако весной все изменилось. "я решил что надо сделать что то такое, чего даже я сам от себя не ожидаю. И подал заявку на Голос... конечно решение было не из простых.. но желание что то изменить в своей жизни, добавить ярких красок, адреналина, перца, вновь встретится с "большой сценой" и с душами многих людей, своих людей – победило все предрассудки", – поведал Панайотов.

Фото опубликовано АЛЕКСАНДР ПАНАЙОТОВ (@panaiotov) Дек 27 2016 в 6:35 PST

Несмотря на полное забвение, Александр был уверен, что еще отметиться на сцене. И это случилось. В конце своей речи Панайотов поблагодарил "Первый канал" за возможность выйти на сцену, а также произвести "такой важный для нынешнего тяжелого времени коннект с душами и сердцами миллионов зрителей". Певец подчеркнул, что это очень важно, потому что все средства будут переведены в благотворительный фонд.