Гусев из "Дома-2" попал в аварию после развода

Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Антон Гусев попал в серьезное ДТП. Об этом в передаче "Тролли" в ходе трансляции в Periscope рассказал бывший участник телестройки Рустам Солнцев.

"Антоша сегодня попал в аварию на своем "Мерседесе" и попал там на сотку денег, – объяснил Солнцев. – Далее. Женя собралась 1 января лететь на Кипр. Чтобы улететь с Даниэлем (четырехлетний сын Евгении и Антона. – Прим. ред.), ей нужно разрешение, взятое у Антона и заверенное нотариусом. И ребята вчера полвечера, полночи пытались договориться через меня, потому что они не общаются. И по пути к нотариусу Антошка попал в аварию".

"Полетит Женька или нет, узнаем 1 января", – добавил другой экс-участник проекта Михаил Терехин. "Я успокаивал сегодня Женю, успокаивал Антона, теперь вас успокаиваю, общественность", – поделился Солнцев.

Напомним, недавно официально распалась одна из самых красивых пар "Дома-2" – Антон Гусев и Евгения Феофилактова. Супруги оформили развод. Ранее Антон заявил, что Евгения не была создана для семьи. "Мы не жили вместе уже несколько месяцев. В моей душе сейчас противоречие – я не рад разводу, но и не огорчен. Я стал понимать, что Женя не создана для семьи. Даже когда у нас родился сын, все время с нами были помощницы, няни", – отметил он.

Видео опубликовано ANTON GUSEV������27years. (@antongusev89) Ноя 28 2016 в 1:08 PST

Позже Антон переживал из-за того, что Евгения ограничивает его в общении с сыном. Молодой человек намеревался устроить мальчику праздник, но бывшая супруга заявила, что Даниэль болен.