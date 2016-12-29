Певица объяснила свое интересное положение
По роковому совпадению на престижных музыкальных телеконкурсах певец всегда становится вторым
Гусев из "Дома-2" попал в аварию после развода
"Антоша сегодня попал в аварию на своем "Мерседесе" и попал там на сотку денег, – объяснил Солнцев. – Далее. Женя собралась 1 января лететь на Кипр. Чтобы улететь с Даниэлем (четырехлетний сын Евгении и Антона. – Прим. ред.), ей нужно разрешение, взятое у Антона и заверенное нотариусом. И ребята вчера полвечера, полночи пытались договориться через меня, потому что они не общаются. И по пути к нотариусу Антошка попал в аварию".
"Полетит Женька или нет, узнаем 1 января", – добавил другой экс-участник проекта Михаил Терехин. "Я успокаивал сегодня Женю, успокаивал Антона, теперь вас успокаиваю, общественность", – поделился Солнцев.
Напомним, недавно официально распалась одна из самых красивых пар "Дома-2" – Антон Гусев и Евгения Феофилактова. Супруги оформили развод. Ранее Антон заявил, что Евгения не была создана для семьи. "Мы не жили вместе уже несколько месяцев. В моей душе сейчас противоречие – я не рад разводу, но и не огорчен. Я стал понимать, что Женя не создана для семьи. Даже когда у нас родился сын, все время с нами были помощницы, няни", – отметил он.
Позже Антон переживал из-за того, что Евгения ограничивает его в общении с сыном. Молодой человек намеревался устроить мальчику праздник, но бывшая супруга заявила, что Даниэль болен.
Бывшая участница группы "Сливки" стала мамой во второй раз
Норвежец во время фотографирования махнул рукой и покинул церемонию награждения чемпионата мира по блицу
Футболист показал, где проводит время после суда
Многие пары не испугались связать себя брачными узами в високосный год