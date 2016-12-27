Гусев из "Дома-2" сделал пластику и поехал по святым местам

Бывший участник шоу "Дом-2" Антон Гусев развелся с Евгенией Феофилактовой и сделал пластику. 27-летний мужчина решился на коррекцию верхних и нижних век.

"Конечно, когда человек испытывает стресс, ему хочется каких-то перемен, – рассказал корреспонденту Dni.Ru друг Гусева, шоумен Рустам Солнцев. – Антону не нравилось, что у него тяжелый, суровый взгляд. Исправить ситуацию он решил с помощью пластической операции. Вообще, я лично знаю людей, которые и в 23-25 лет делали круговую подтяжку лица, а проблемы с веками, честно говоря, есть практически у всех. Конечно, сначала были отеки, но потом они прошли, взгляд открылся. Операцию провел хирург Гайк Павлович Бабаян".

По словам шоумена, сейчас Антон находится в Нижегородской области, куда отправился, чтобы посетить Серафимо-Дивеевский монастырь и другие святые места. Экс-участник телестройки выкладывает в микроблоге фотографии храмов, молится и исповедуется.

Фото опубликовано ANTON GUSEV������27years. (@antongusev89) Дек 26 2016 в 6:38 PST

"На шаг ближе к Всевышнему, – написал Гусев под одним из снимков. - Сегодня весь день молимся и исповедуемся с мощами. Едем на святые источники".

"Скорее всего, он поехал с Викторией Романец", – поделился Солнцев. Напомним, на днях Гусев официально оформил развод с Феофилактовой и теперь находится в статусе свободного мужчины.

Фото опубликовано ANTON GUSEV������27years. (@antongusev89) Дек 26 2016 в 6:33 PST

Как писали Dni.Ru, ранее Антон заявил, что Евгения не была создана для семьи. "Мы не жили вместе уже несколько месяцев. В моей душе сейчас противоречие – я не рад разводу, но и не огорчен. Я стал понимать, что Женя не создана для семьи. Даже когда у нас родился сын, все время с нами были помощницы, няни. Мне уже кажется, что даже особой любви от Жени к себе я не видел", – отметил он.