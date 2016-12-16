Гусев из "Дома-2": У меня отнимают сына!

Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Антон Гусев после развода с Евгенией Феофилактовой признался, что она ограничивает его в общении с сыном Даниэлем. Молодой человек хотел устроить сыну праздник в честь дня рождения, но не смог этого сделать.

"Мы договаривались, что сегодня я заберу Даниэля, устрою ему день рождения, приглашу его друзей, – поделился Антон с корреспондентом Dni.Ru. – Но когда сегодня я приехал за мальчиком, его няня отказалась открывать дверь, сказала, что у мальчика температура. Потом, когда все-таки открыли, я увидел, что мальчик вполне здоровенький, бегает, выбежал ко мне и сказал, что боится, что я его заберу в больницу. Ему так сказали мама и няня. Не понимаю, зачем врать ребенку! Как так можно, зачем отнимать у меня сына?!"

По словам Гусева, они с бывшей супругой не живут вместе уже около трех месяцев. "Мы договаривались, что расстанемся на хорошей ноте, без скандалов, без СМИ и ток-шоу. Удаляли плохие комментарии друг про друга в соцсетях. Но потом она перестала это делать, начала выкладывать фотографии то с одним, то с другим мужчиной, видимо, желая меня позлить. Это не подействовало – тогда она решила манипулировать при помощи ребенка. К сожалению, она не обращает внимания на то, как он себя чувствует", – продолжил экс-участник "Дома-2".

Фото опубликовано ANTON GUSEV������27years. (@antongusev89) Дек 8 2016 в 2:43 PST

Мужчина написал заявление в полицию на бывшую супругу. "Надеюсь, они во всем разберутся. Но я больше не стану терпеть то, что об меня вытирают ноги. Женя – на самом деле, очень злой человек. Я даже вынужден был заблокировать ее номер, потому что не в состоянии терпеть весь негатив, который на меня льется", – заключил Антон.

Напомним, о расставании Антон и Евгения сообщили в ночь с 20 на 21 ноября на своих страничках в соцсети. Молодые люди признались, что живут отдельно. Их сыну Даниэлю скоро исполнится четыре года.