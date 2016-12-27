Звезда "Дома-2" подвела итог рухнувшему браку

Звезда "Дома-2" Антон Гусев подвел итог рухнувшей семейной жизни. Бывший участник телепроекта признался, что не рад и не огорчен из-за развода.

На днях одна из самых красивых пар скандально известного телепроекта "Дом-2" Антон Гусев и Евгения Феофилактова перестала существовать – супруги оформили развод. журналисты побеседовали с Антоном Гусевым, который подвел итог своей рухнувшей семейной жизни.

"Мы не жили вместе уже несколько месяцев. В моей душе сейчас противоречие – я не рад разводу, но и не огорчен. Я стал понимать, что Женя не создана для семьи. Даже когда у нас родился сын, все время с нами были помощницы, няни. Мне уже кажется, что даже особой любви от Жени к себе я не видел", – заявил Антон.

По словам Гусева, он пытался восстановить отношения с женой, надеялся до последнего и даже прибег к помощи матери Феофилактовой, однако все его попытки спасти брак оказались безуспешными.

Отметим, что у бывших супругов подрастает четырехлетний сын Даниэль. Мальчик остался жить с Евгенией, и Антон надеется, что они с экс-супругой смогут мирно согласовать порядок встреч. Впрочем, недавно Феофилактова и Гусев пережили неприятный момент. Антон хотел устроить сыну день рождения, но Евгения не позволила Даниэлю пойти с папой на праздник.

Фото опубликовано ANTON GUSEV������27years. (@antongusev89) Дек 20 2016 в 2:53 PST

Тогда Гусев решил обратиться в суд. "Я уже подал заявления в суд о том, чтобы установить порядок встреч с Даниэлем. Сын для меня – самое главное в жизни. После дня рождения я отвез ребенку подарки, которые приготовили для него мои друзья, мы вместе выпили чай с тортом", – цитирует бывшего участника "Дома-2" Starhit.

Отметим, что разрыв и Феофилактовой дался непросто. Ранее на своей страничке в социальной сети Евгения опубликовала многозначительные слова. "Глупо говорить, что все забыла, Просто перевернута глава. – Ты меня когда нибудь любила? – Не поверишь, я тобой жила..." – написала Евгения.

Фото опубликовано ANTON GUSEV������27years. (@antongusev89) Сен 16 2016 в 1:06 PDT

Напомним, о расставании Антон Гусев и Евгения Феофилактова сообщили в ночь с 20 на 21 ноября на своих страничках в соцсети. Молодые люди признались, что живут отдельно.

