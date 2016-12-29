19-летняя толстушка покорила модельный мир

Шведка Ронья Манфредссон стала победительницей шоу "Топ-модель по-скандинавски". 19-летняя модель plus-size покорила модную индустрию, снявшись для обложки известного журнала.

О 19-летней Ронье Манфредссон пока известно немного. Она живет на острове Гресе, входящем в состав Швеции, и одной из своих ролевых моделей в профессии считает Эшли Грэм. Как призналась Манфредссон, она всегда хотела стать моделью. Однако агентства долго не обращали на нее внимания. Тем не менее, высокий рост (180 сантиметров), светлые волосы, голубые глаза и незаурядная конституция привлекли внимание агентов.

После победы в четвертом сезоне "Топ-модель по-скандинавски" Ронью пригласили для съемок в журнале SLiNK. Редактор издания Ривки Баум так прокомментировала успех Манфреддсон: "Было невероятно увлекательно наблюдать за первым нетрадиционным подходом к шоу "Топ-модель". Он показал стремление к разнообразию в индустрии моды и к широкому взгляду на красоту в средствах массовой информации".

Ронья получила признание. После выхода журнала в свет 19-летнюю толстушку пригласили поработать в известное британское агентство Milk.

Фото опубликовано Ronja Manfredsson (@ronjamanfredsson) Дек 9 2016 в 12:29 PST

Отметим, что официальная страничка Манфредссон полнится профессиональными фотографиями и восторженными комментариями подписчиков. Поклонников Роньи совершенно не смущают нестандартные параметры фигуры 19-летней красотки, более того, аппетитные изгибы ввергают фанатов буквально в экстаз. Они превозносят "здоровую" красоту Манфредссон и ставят ее в пример "анорексичным" моделям, которых так "любят" современные дизайнеры.

Фото опубликовано Ronja Manfredsson (@ronjamanfredsson) Дек 20 2016 в 9:34 PST

В последнее время так называемые модели plus-size (манекенщицы-толстушки) с успехом борются со своими более стройными коллегами. Девушки нестандартной комплекции все чаще украшают подиумы, участвуя в показах известных всему миру брендов.