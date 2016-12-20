Российская модель о романе с Миком Джаггером

Маша Руденко прокомментировала информацию о своем романе с солистом легендарной группы Rolling Stones Миком Джаггером. Российская модель заявила, что весть об их романтических отношениях очень расстроила ее родителей.

Маша Руденко дала откровенное интервью The Daily Mail. Девушка заявила, что у нее совершенно точно нет романа с 73-летним Миком Джаггером. "Я встречалась с ним и немного знаю его. Я большая поклонница Мика, но все слухи о том, что мы встречаемся – неправда. Эти слухи меня очень расстраивают. Я одинокая женщина, и я модель, но я не такая", – заявила Руденко.

Интересно, что отец модели Михаил всего на три года младше Мика Джаггера, так что слухи о романе дочки с пожилым артистом очень расстроили его. А мама Маши, по ее словам, после всей этой истории вообще хотела уехать из города. Уж очень косо на нее стали смотреть соседи и знакомые.

Маша Руденко родом из Таганрога. Она покинула город в 17 лет, когда ее приметил представитель одного из модельных агентств. "Я очень скучаю по моему дому в России, и я близка со своей семьей, но в мире так много возможностей, за которые я благодарна судьбе. Мой родной город – это место, где родился Антон Чехов, и я выросла в атмосфере почитания литературы и творчества. Мои планы на рождество – устроить с друзьями в Лос-Анджелесе веселый русский праздник. Хочу приготовить все блюда, которые я люблю с детства, для моих друзей", – рассказала модель.

Напомним, слухи о том, будто у Маши Руденко роман с Миком Джаггером появились в октябре. Поводом для пересудов стал комментарий подруги Маши, которая к ее видеозаписи с концерта Джаггера написала: "Уууууу байби ты со своим бойфрендом :)"

Руденко – довольно востребованная на Западе модель: она много снимается для рекламы, глянцевых журналов и в видеоклипах. Что касается личной жизни и денег, то последние для нее – всего лишь средство для оплаты счетов и удовольствий. А ее потенциальный мужчина должен быть в курсе ее интересов, которые мог бы удовлетворить.

