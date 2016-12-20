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Российская модель о романе с Миком Джаггером
Маша Руденко дала откровенное интервью The Daily Mail. Девушка заявила, что у нее совершенно точно нет романа с 73-летним Миком Джаггером. "Я встречалась с ним и немного знаю его. Я большая поклонница Мика, но все слухи о том, что мы встречаемся – неправда. Эти слухи меня очень расстраивают. Я одинокая женщина, и я модель, но я не такая", – заявила Руденко.
Интересно, что отец модели Михаил всего на три года младше Мика Джаггера, так что слухи о романе дочки с пожилым артистом очень расстроили его. А мама Маши, по ее словам, после всей этой истории вообще хотела уехать из города. Уж очень косо на нее стали смотреть соседи и знакомые.
Маша Руденко родом из Таганрога. Она покинула город в 17 лет, когда ее приметил представитель одного из модельных агентств. "Я очень скучаю по моему дому в России, и я близка со своей семьей, но в мире так много возможностей, за которые я благодарна судьбе. Мой родной город – это место, где родился Антон Чехов, и я выросла в атмосфере почитания литературы и творчества. Мои планы на рождество – устроить с друзьями в Лос-Анджелесе веселый русский праздник. Хочу приготовить все блюда, которые я люблю с детства, для моих друзей", – рассказала модель.
Напомним, слухи о том, будто у Маши Руденко роман с Миком Джаггером появились в октябре. Поводом для пересудов стал комментарий подруги Маши, которая к ее видеозаписи с концерта Джаггера написала: "Уууууу байби ты со своим бойфрендом :)"
Руденко – довольно востребованная на Западе модель: она много снимается для рекламы, глянцевых журналов и в видеоклипах. Что касается личной жизни и денег, то последние для нее – всего лишь средство для оплаты счетов и удовольствий. А ее потенциальный мужчина должен быть в курсе ее интересов, которые мог бы удовлетворить.
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