Самая звездная пара рунета распалась

Пути Ивангая и Марьяны Ро разошлись навсегда. Но зла на бывшую возлюбленную парень не держит.

За этой парой следили, кажется, все тинейджеры страны. И когда ютубер Ивангай объявил о своем расставании с блогершей Марьяной Ро, все были в шоке. Ивангай опубликовал пост, назвав свои отношения с девушкой ошибкой: "Кто-то по ошибке понял, что нельзя лизать качели зимой, кто-то лишился пальца и больше не будет взрывать петарды в руках. Я же осознал важный урок в отношениях. Не надо лететь к первой, кто проявила взаимную симпатию".

Два года все с интересом наблюдали за остросюжетными перипетиями подросткового романа этой пары. Марьяне Рожковой было всего 15, когда Ваня переехал к ней в Японию. Харизматичный и популярный у десяти миллионов подписчиков YouTube-канала парень сделал свой выбор, и, казалось, это любовь на всю жизнь. Но в последнее время многочисленная армия фанатов все чаще стала замечать, что молодые звезды перестали выкладывать совместные фотографии в социальных сетях, а Ивангай и вовсе стал появляться в компании друзей без своей 17-летней спутницы.

"На самом деле все давно шло к расставанию. То, что характеры наши не сходятся, было ясно сразу, но, как говорится, надежда умирает последней. Дело в том, что несовместимость характеров не делает никого счастливым. Я же, как и любой человек, хочу счастья и любви от понимающего меня человека. В начале декабря я купил Марьяне билеты в Японию, и мы больше не виделись по моей инициативе. Когда не видишь человека, отношения проходят менее болезненно", – цитирует Ивангая портал Life.ru

Юноша считает теперь себя самым счастливым человеком в мире: "На Марьяну никакого зла не держу, а злится ли она, это уже ее дело. Наши пути разошлись. Я понимаю, что многим интересна моя личная жизнь, но заверю всех, это решение сделало как минимум одного человека счастливее. Теперь нужно присматриваться к людям и найти человека, без которого не представляешь жизни. Я же, как видите, одинокий и счастливый. Мне всего 20 лет, а значит, у меня все еще впереди".