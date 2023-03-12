"Я стала мамой": обрюхаченная вне брака малышка из Ворониных предъявила новорожденный плод

Маша из сериала "Воронины" стала мамой!



События чужой жизни всегда разворачиваются будто бы на гораздо высокой скорости нежели чем события жизни собственной. Так случилось и с Марией Ильюхиной, исполнившаей роль Маши в сериале "Воронины". Не успела юная девушка объявить о том что забеременела, как ей уже пришла пора познакомиться со своим малышом.

В своем личном блоге девушка сегодня поделилась радостной новостью: она, наконец-то, разродилась. В палате обрюхаченная вне брака малышка из Ворониных была не в одиночестве: роды были партнерскими и прошли в одном из клинических госпиталей города Москвы. Там персонал смог обеспечить актрисе именно тот комфорт и внимание, которого она хотела.

Как только процесс завершился, Мария Ильюхина предъявила новорожденный плод своим подписчикам. Лицо новорожденного она, правда, закрыла смайликом: существует примета, что до крещения кроху лучше не показывать публике. Якобы злые взгляды могут навредить малышу.

"Я стала мамой!"– с гордостью поделилась 19-летняя брюнетка.

Поклонники актрисы выразили в комментариях свои пожелания матери и младенцу, а также порадовались за то, что Мария Ильюхина, исполнившая роль Маши в сериале "Воронины", наконец-то встретилась со своим малышом.