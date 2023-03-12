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"Я стала мамой": обрюхаченная вне брака малышка из Ворониных предъявила новорожденный плод

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Маша из сериала "Воронины" стала мамой!

События чужой жизни всегда разворачиваются будто бы на гораздо высокой скорости нежели чем события жизни собственной. Так случилось и с Марией Ильюхиной, исполнившаей роль Маши в сериале "Воронины". Не успела юная девушка объявить о том что забеременела, как ей уже пришла пора познакомиться со своим малышом.

В своем личном блоге девушка сегодня поделилась радостной новостью: она, наконец-то, разродилась. В палате обрюхаченная вне брака малышка из Ворониных была не в одиночестве: роды были партнерскими и прошли в одном из клинических госпиталей города Москвы. Там персонал смог обеспечить актрисе именно тот комфорт и внимание, которого она хотела.

Как только процесс завершился, Мария Ильюхина предъявила новорожденный плод своим подписчикам. Лицо новорожденного она, правда, закрыла смайликом: существует примета, что до крещения кроху лучше не показывать публике. Якобы злые взгляды могут навредить малышу.

"Я стала мамой!"– с гордостью поделилась 19-летняя брюнетка.

Поклонники актрисы выразили в комментариях свои пожелания матери и младенцу, а также порадовались за то, что Мария Ильюхина, исполнившая роль Маши в сериале "Воронины", наконец-то встретилась со своим малышом.

12 марта 2023, 14:18
Фото: соцсети / maria_iliukhina
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Как изменились юные звезды "Ворониных", "Папиных дочек" и других российских сериалов

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