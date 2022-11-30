Клеймо на всю жизнь: залетевшая от сосунка малышка из "Ворониных" явилась в ЗАГС как прокаженная

Малышка из "Ворониных" с огромным животом не смогла надеть даже свадебного платья.

19-летняя Маша из сериала "Воронины" выросла настоящей красавицей, и теперь за ее жизнью следят сотни поклонников. Несмотря на то, что девушка на всю жизнь получила клеймо как "малышка из "Ворониных", она теперь настоящая взрослая женщина. Недавно звезда шокировала фанатов новостью о беременности.

Как стало известно, актриса вышла замуж за отца своего будущего ребенка. Раньше об этом мужчине Мария Ильюхина ничего не говорила. Теперь она поведала, что мужа зовут Алексей Шаров, и он, как выяснилось, студент, то есть совсем молодой, а говоря народным языком, сосунок. Шаров учится в одном из московских вузов на факультете госуправления и одновременно с этим работает.

Таким образом беременная Мария Ильюхина и Алексей Шаров заключили брак в конце ноября, при этом фамилию 19-летняя Мария менять не стала. Пара познакомилась всего полтора года назад, мало ли что, времени прошло слишком мало, несмотря на то, что актриса уже залетела, поэтому в ЗАГС она шла буквально как прокаженная, шепчутся фанаты.

"Свадьбу мы планируем сыграть в течение года. Пока это была лишь маленькая, но очень важная формальность для нашей молодой семьи", – рассказала звезда сериала "Воронины".

Сейчас Ильюхина готовится к родам, ей не до свадеб, что понятно. Через три месяца она должна родить.