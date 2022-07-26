Горе! Артистов сериала “Воронины” сразила череда смертей

Умерло больше 20 актеров из сериала "Воронины".

Полюбившийся миллионам сериал "Воронины" завершился в октябре 2019 года. Тогда в эфир вышли последние эпизоды ситкома. Говорят, одна из причин закрытия сериала – смерть Бориса Клюева, который был ведущим актером. Мало кто знает, что доживший до 76 лет артист – не единственный участник популярного проекта, ушедший в мир иной.

Помимо Бориса Клюева (1944-2020), скончались Борис Невзоров (1950-2022), Римма Маркова (1925-2015), Михаил Кокшенов (1936-2020), Александр Карпов (1936-2018), Наталья Заякина (1948-2016), Дмитрий Гусев (1975-2021), Анатолий Узденский (1952-2018), Илья Рутберг (1932-2014), Александр Вилков (1955-2014), Игорь Сыхра (1949-2016) и многие другие. Всего умер 21 актер сериала, включая тех, кто появлялся эпизодически.

Не удивительно, что череда смертей сразила ныне живущих актеров сериала, ведь им приходилось едва ли не каждый год прощаться со ставшими родными коллегами. Такое горе не пожелаешь никому.

Напомним, премьера сериала "Воронины" состоялась в ноябре 2009 года. Тогда он был представлен как адаптация американского ситкома "Все любят Рэймонда". С 11 сезона съемки сериала велись по оригинальному сценарию.