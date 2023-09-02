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"Ловите нашу подборку": ТОП семейного кино от звезды сериала "Воронины"

"Ловите нашу подборку": ТОП семейного кино от звезды сериала "Воронины"
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Что посмотреть всей семьей? Советует актриса Екатерина Волкова и ее дочь Лиза.

Проводить время вместе с любимыми людьми приятно и здорово, как ни крути. Если погода не задалась или просто нечем заняться, всегда выручает кино. Смотреть интересный фильм в компании родных — значит укреплять семейные узы и отдыхать от суеты. У звезды сериала "Воронины" с этим проблем нет.

"Дождь не прекращается, поэтому погулять сегодня не получится. Но не стоит разбредаться по комнатам или каждый в свой гаджет. Включите лучше какое-то семейное кино", — отметила Екатерина Волкова.

Вместе с дочкой Лизой актриса составила список фильмов, которые подойдут и детям, и взрослым. Скучать не придется! "Ловите нашу подборку", — пишет знаменитость.

1. "Бетховен": американская комедия 1992 года выпуска, где главный герой — сенбернар.

2. "Голодные игры": серия научно-фантастических приключенческих фильмов-антиутопий.

3. "Гарри Поттер": культовая история о мальчике-волшебнике в нескольких частях.

4. "Семья по-быстрому": душевный поучительный фильм о человеческих отношениях, выпущенный в 2018 году.

Готовы погрузиться в увлекательный мир кино? Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова желает приятного просмотра!

2 сентября 2023, 20:33
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеграм-канал Екатерины Волковой✓ Надежный источник

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Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net/www.globallookpress.com
Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net/www.globallookpress.com
Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Фото: STX Entertainment/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

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