"Не может ничем помочь": бессилие беременной малышки из "Ворониных" предали огласке

Мария Ильюхина в безвыходном положении.



Шоком для многих стало то, что девочка, много лет исполнявшая роль Маши в сериале "Воронины", успела вырасти, выйти замуж и забеременеть. Несмотря на то, что Марии Ильюхиной уже исполнилось 19, для многих она будто до сих пор осталась девочкой со смешными косичками и яркими сарафанчиками.

Но, судя по всему, поклонники сериала вынуждены будут потихоньку привыкнуть к установившемуся порядку дел: вначале сама Ильюхина заявила о том, что рожать будет в присутствии своего мужа. Решение это, скорее всего, шокировало многих людей старой закалки, однако, зря.

Журналисты Пятого канала взяли интервью у клинического психолога Олеси Иневской, благодаря которой стало известно о том, почему же будущие партнерские роды Марии Ильюхиной – лучшее решение как с точки зрения психологии, так и с точки зрения физиологии. Малышке из "Ворониных" повезло.

Во-первых, во время схваток муж может делать массаж спины или хотя бы просто держать любимую за руку, чтобы ей было спокойнее. Благодаря этому весь процесс пойдет легче: доказано, что матка лучше раскрывается у женщины, которая не нервничает. А это и ускорит процесс, и сделает его менее болезненным. Плюс, будущий отец будет "контролировать" процесс и также не будет переживать так сильно.

"Он переживает и за ребенка, и за женщину, но не может ничем помочь. А сам персонал иногда оставляет чувства и переживания мужчины без внимания", – рассказала психолог о возможном бессилии беременной малышки из "Ворониных" предали огласке и связанной с этим нервозностью ее мужа.



В качестве еще одного плюса Иневская назвала то, у мужчины, присутствовавшем на родах, устанавливается связь с ребенком: они хотят ухаживать за малышом, гулять с ним и воспитывать. И, даже если любовная лодка разобьется о быт, такой мужчина, уверяет психолог, всегда будет выплачивать алименты.

Однако, у совместных родов есть и минусы: если во время процесса женщина или ребенок получили травмы, то у мужчины возникнет депрессия. Посоветовала она всем беременным женщинам и Марии Ильюхиной немного срежиссировать присутствие мужа: предложить ему стоять у изголовья, а не заглядывать стонущей от боли жене в промежность. Последует ли рекомендации актриса сериала "Воронины", покажет время.

