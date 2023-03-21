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Вторник 21 марта

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"Совсем дети": залетевшую от "школьника" малышку из "Ворониных" выпороли после родов

"Совсем дети": залетевшую от "школьника" малышку из "Ворониных" выпороли после родов
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Первые дни Маши из "Ворониных" в роли мамы.

19-летняя актриса и звезда сериала "Воронины" Маша Ильюхина стала мамой. Новостями о беременности девушка шокировала поклонников в конце прошлого года. Тогда состоялось и бракосочетание Марии и ее избранника Алексея Шарова. В социальных сетях появились первые фотографии с выписки новоиспеченных родителей.

Однако, наряду со словами поддержки, юной маме прилетают и суровые обвинения. Так, звезду сериала "Воронины" обвиняют в ветрености и безответственности в вопросе создания семьи. Зрители считают, что Мария "залетела" от еще совсем молодого парня, который выглядит как ученик старшей школы.

"Родила себе, а мужу в 19 лет какой ребенок?", "Парень выглядит как девятиклассник", "Выглядят совсем как дети", — пишут в социальных сетях.

Словесная порка не закончилась на обсуждении возраста. Многие считают, что Ильюхина слишком открыто демонстрирует свою беременность и роды. Действительно, в социальных сетях девушка практически в прямом эфире рассказывала все, что с ней происходит. Однако, этот тренд существует долгое время, и не только актриса из сериала "Воронины", но и многие блогеры не стесняются делиться своим опытом рождения детей.

21 марта 2023, 16:40
Мария Ильюхина. Фото: социальные сети
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как изменились юные звезды "Ворониных", "Папиных дочек" и других российских сериалов

Кадр из сериала &quot;Воронины&quot; (2009-2019)
Фото: instagram.com/maria_iliukhina
Федор Добронравов и Софья Стеценко. Кадр из сериала &quot;Сваты-4&quot; (2010)
Фото: vk.com/id339916349
Кадр youtube.com
Кадр youtube.com
Фото: instagram.com/sikoraksa
Кадр youtube.com

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