"Совсем дети": залетевшую от "школьника" малышку из "Ворониных" выпороли после родов

Первые дни Маши из "Ворониных" в роли мамы.

19-летняя актриса и звезда сериала "Воронины" Маша Ильюхина стала мамой. Новостями о беременности девушка шокировала поклонников в конце прошлого года. Тогда состоялось и бракосочетание Марии и ее избранника Алексея Шарова. В социальных сетях появились первые фотографии с выписки новоиспеченных родителей.

Однако, наряду со словами поддержки, юной маме прилетают и суровые обвинения. Так, звезду сериала "Воронины" обвиняют в ветрености и безответственности в вопросе создания семьи. Зрители считают, что Мария "залетела" от еще совсем молодого парня, который выглядит как ученик старшей школы.

"Родила себе, а мужу в 19 лет какой ребенок?", "Парень выглядит как девятиклассник", "Выглядят совсем как дети", — пишут в социальных сетях.

Словесная порка не закончилась на обсуждении возраста. Многие считают, что Ильюхина слишком открыто демонстрирует свою беременность и роды. Действительно, в социальных сетях девушка практически в прямом эфире рассказывала все, что с ней происходит. Однако, этот тренд существует долгое время, и не только актриса из сериала "Воронины", но и многие блогеры не стесняются делиться своим опытом рождения детей.