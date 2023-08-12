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Суббота 12 августа

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Звезда "Ворониных" Волкова изумлена книгой своей дочери

Звезда "Ворониных" Волкова изумлена книгой своей дочери
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Актриса Екатерина Волкова разместила забавный ролик о литературе на лето.

Звездная мама делится в телеграм-канале развлекательным контентом. Шутки ради она сняла на видео сценку при участии дочери-подростка. Согласно сюжету, звезда сериала "Воронины" подошла к девочке, когда та увлеченно читала книгу. Когда Екатерина Волкова взглянула на обложку, чтобы прочитать название, то пришла в изумление.

Наследница выбрала необычную для своего возраста литературу — "Главное о воспитании детей". Когда мама спросила у нее причину выбора книги, все оказалось прозаично. "Контролирую тебя, не перегибаешь ли ты палку", — ответила дочка.

12 августа 2023, 06:08
Екатерина Волкова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеграм-канал Екатерины Волковой• Требует проверки

Фоторепортаж

Оскюс-оол и дочь Курбусту-хана: тувинская народная сказка

Книга &quot;Оскюс-оол и дочь Курбусту-хана&quot;. Фото: Екатерина Ежова
Книга &quot;Оскюс-оол и дочь Курбусту-хана&quot;. Фото: Екатерина Ежова
Книга &quot;Оскюс-оол и дочь Курбусту-хана&quot;. Фото: Екатерина Ежова
Книга &quot;Оскюс-оол и дочь Курбусту-хана&quot;. Фото: Екатерина Ежова
Книга &quot;Оскюс-оол и дочь Курбусту-хана&quot;. Фото: Екатерина Ежова

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