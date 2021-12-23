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Сериалы
"Отличная новость!": возлюбленную Козловского Акиньшину засняли в роддоме с младенцем на руках

"Отличная новость!": возлюбленную Козловского Акиньшину засняли в роддоме с младенцем на руках

Звезда отечественного экрана поделилась радостной вестью.
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Более года в Сети обсуждают роман Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной. Светские сплетники уверены, что артисты уже давно съехались. Дескать, отношения у них более чем серьезные.

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 Данила Валерьевич Козловский

Данила Валерьевич Козловский Актер

Знаменитости долгое время никак не реагировали на домыслы об интрижке. Однако несколько недель назад Данила и Оксана вместе посетили красную дорожку международного фестиваля "Золотой единорог" в Лондоне. На мероприятии артисты вели себя как пара. Чтобы покрасоваться перед камерами рядом с Козловским Акиньшина приехала в Великобританию, бросив все дела.

Свежей публикацией в инстаграм-аккаунте Оксана вновь заставила сплетников говорить о себе. Знаменитость показала фото, на котором запечатлена в стенах роддома с младенцем на руках.

Чтобы не отвечать на вопросы о том, кто папа новорожденного, Акиньшина объяснила, дескать, снимок был сделан на съемках нового сезона сериала "Контейнер". В ленте актриса играет одну из главных ролей.

"Отличная новость!", "Отличная новость🔥 первый сезон понравился смотрела с интересом🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "очень очень интересно что же дальше будет 🖤", "Ну хоть одна хорошая новость под конец года☺️", – отреагировали на весть о продолжении сериала подписчики звезды.

Напомним, в сериале "Контейнер" Оксана Акиньшина сыграла суррогатную мать, которая вынашивает малыша для богатой четы. В новых сериях персонаж актрисы будет вынужден принять сложное решение: оставить чужого ребенка себе или отдать под опеку государства.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 декабря 2021, 13:21 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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