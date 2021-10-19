Травмирован: Козловский оказался на больничном после развлечений с Акиньшиной

36-летний актер Данила Козловский ушел на больничный. Спектакли с участием актера в МДТ — Театре Европы переносятся я на середину декабря.
Как утверждает руководство театра, информация о том, что звезда сериала "Викинги" слегла с коронавирусной инфекцией, неправдивая. Артист не может выходить к зрителям из-за травмы. Он серьезно повредил ногу.
К слову, в минувшие выходные Данила Козловский был в полном порядке. Вместе с актрисой Оксаной Акиньшиной он развлекался на свадебном банкете режиссера Романа Прыгунова. Как сообщают очевидцы, Данила и Оксана на празднике всячески демонстрировали идиллию.
Отметим, слухи о нерабочих взаимоотношениях Козловского и Акиньшиной появились еще в минувшем, 2020 году. Знаменитостей засняли на совместном отдыхе на фешенебельном турецком курорте. Светские сплетники утверждают, что Данила увлекся Оксаной на съемках фильма "Чернобыль". В ленте, актеры, к слову, играли влюбленных. Ради актрисы, как говорят, звезда "Викингов" даже рассталась с матерью своего ребенка – моделью Ольгой Зуевой.
Официально знаменитости отношения еще не подтвердили. Однако их поведение на свадьбе Романа Прыгунова было красноречивее слов – Козловский и Акиньшина обнимались и держались за руки.
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