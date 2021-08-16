"Любовью так и брызжет": Козловский и его малышка произвели фурор

Данила Козловский впервые стал отцом 2 марта 2020 года. Малышку Оду Валентину актеру родила модель Ольга Зуева. Первенец Козловского появился на свет в Америке.
Артист и манекенщица расстались почти сразу после рождения ребенка. Ода Валентина осталась жить с мамой в США, а ее звездный отец вернулся в Россию – продвигать фильм "Чернобыль" и работать в сериале "Надвое".
Недавно Данила Козловский приехал к дочери погостить. В личном инстаграм-аккаунте артист теперь публикует фото с наследницей. На свежем снимке Ода Валентина запечатлена в профиль. Ранее артист показывал только затылок дочери.
Кадр с подросшей наследницей звезды сериала "Викинги" стал резонансным. Поклонники впервые увидели личико крохи. Козловскому идет роль отца, считают пользователи Сети.
"Какое заряженное счастьем фото🔥❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вот оно щщщщастье🙏😍😍😍 От фото солнышком и любовью так и брызжет🌞🌞🌞", "И пусть весь мир подождет🙌", "Счастливые папа и доченька!" – отмечают восхищенные фанаты Данилы Козловского.
Как писали "Дни.ру", ходят слухи, что Данила Козловский оставил Ольгу Зуеву из-за Оксаны Акиньшиной. Поговаривают, что актер увлекся многодетной блондинкой на съемках картины "Чернобыль". В ленте знаменитости играли влюбленных.
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