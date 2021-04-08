"Каждый сам за себя": забытый Козловским родной брат еле сводит концы с концами

Данила Козловский – средний из трех братьев. Родственники артиста менее успешны.

Данила Козловский родился в Москве. Его отец – Валерий Иванович – доктор философских наук, профессор вуза, мать – Надежда Николаевна – актриса. Данила средний из трех братьев. Родители Козловского разошлись, когда тот был совсем маленький.

После развода Надежда Николаевна перевезла Данилу и его братьев в Санкт-Петербург. В Северной столице она определила сорванцов в кадетский корпус.

Старший сын Надежды Николаевны Егор и младший наследник Иван в учебном заведении не задержались. Данила доучился до конца.

Еще будучи кадетом, Данила Козловский начал сниматься в кино. В 1999 году он дебютировал в сериале "Простые истины". Затем в жизни юноши были факультет актерского искусства и режиссуры СПбГАТИ и Академический Малый драматический театр. В 2005 году Козловский получил первую кинонаграду – "Белого слона" за роль Николая в картине "Гарпастум". В 2014-м Данила снялся в Голливуде – в ленте Марка Уотерса "Академия вампиров". На данный момент в творческой копилке артиста 59 проектов. Данила Козловский уже пробовал свои силы в качестве режиссера и продюсера.

Интересно, что жизнь братьев Данилы сложилась не так успешно. Младшему Ивану – 34 года. С женой и двумя дочками он проживает во Владимире. Супруга Ивана ранее работала продавцом, а ныне занимается хозяйством.

По словам бабушки Данилы Козловского, Авиетты Ивановны, у младшего из ее внуков за плечами только школа. Иван женился сразу после армии, появились дети и стало не до обучения. Брат актера работал на стройке, трудился в такси. Чтобы было на что снимать жилье, подался в грузчики и сейчас еле сводит концы с концами. Данила пару раз помогал Ивану материально – оплачивал квартиру, но позже забыл о родственнике. "Но сейчас, как я понимаю, каждый сам за себя", – сказала журналистам подруга семейства Ульяна Мурзина.

Между тем другой брат знаменитости, Егор, все еще находится под покровительством Данилы. Он давно обосновался в Москве. У Егора есть супруга и сын. Старший из братьев Козловских окончил рекламный вуз, подрабатывал в строительстве, пытался основать свое дело. Сегодня Егор, как говорят, осваивает деньги Данилы – создает учебные материалы для детей-аутистов.