"Незабываемый опыт": Данила Козловский объявил о завершении эпохи

Данила Козловский опубликовал в соцсетях трейлер шестого сезона сериала "Викинги". Актер попрощался с проектом.

Российский артист снимался в только в финальной, шестой части проекта "Викинги". В многосерийной картине Даниле Козловскому досталась интересная роль – Вещего Олега, великого князя Киевского.

"Шестой сезон завершает эпоху "Викингов" на канале "History", – отметила Козловский в личном микроблоге. Данила поблагодарил создателей сериала за "незабываемый опыт", который он получил на съемочной площадке ленты.

Отметим, Данилу Козловского на Западе мало кто знает, поэтому его шансы получить роль Вещего Олега были крайне малы. Создатели "Викингов" планировали пригласить на работу англоязычного исполнителя. Кастинг проходил среди американских и австралийских коллег Данилы.

Оказаться в "Викингах" российской звезде помогли связи – агент Ричард Кук и кастинг-директор сериала Франк Муазель. После долгих проб киношники все же утвердили Козловского.

В комментариях к публикации фанаты "Викингов" отмечали, что в сериале искажены некоторые исторические факты, а дружина князя больше напоминает монгольское иго. В картине, как считают поклонники, нет ни одного славянского лица.

"Данила, до сих пор не понимаю, как вы им позволили сделать из Руси с дружиной, татаро-монгольское иго с этими костюмами, вы отыграли шедеврально, как обычно, но глупые такие моменты, это нечто (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Ни одного славянского лица не было", "Это же фентези", "Так и история сыновей Рагнара искажена в этом сериале. Это же художественный фильм, а не исторический",– рассуждают российские поклонники Данилы Козловского.