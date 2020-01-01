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Руперт Грейвз

Руперт Грейвз актер

Руперт Грейвс – британский актер, который многим зрителям запомнился по роли инспектора Лестрейда (сериал «Шерлок»). Однако в его фильмографии есть немало других интересных работ.

Руперт Гревс: биография

Руперт Грейвс родился 30 июня 1963 года в небольшом приморском городке британского графства Сомерсет, и, наверное, стал одним из самых знаменитых уроженцев Уэстон-сьюпер-Мэра.

Семья

Мать – Мария Луиза Грейвс – работала тур-оператором, что и неудивительно для курортного городка. Отец – Ричард Хардинг Грейвс – был учителем музыки.

Детство и юность

Детство парня прошло в родном городе. Здесь он учился в специализированной спортивной академии, которую он не любил из-за слишком строгих правил. В результате будущий актер бросил школу, когда ему исполнилось 15 лет. Больше он нигде не получал формального образования.

Некоторое время он работал на фабрике, производящей обувь, затем продавал чипсы. Но, когда парню было 16 лет, произошло важное для него событие. В город приехал передвижной цирк, и там ему предложили работу клоуна. Она стала чем-то вроде первой актерской школы, в которой клоун по имени Томато учился ходить по канату, жонглировать и смешить зрителей.

Карьера

Руперт Грейвс год колесил по стране с бродячим цирком, а потом начал искать работу в театре. Какое-то время его карьеру нельзя было назвать успешной, но затем ему повезло. Он получил роль в небольшой постановке «Убийство мистера Тодда», и его заметили. Стали поступать предложения небольших ролей в телепостановках или театральных пьесах.

Карьера в кино

Первым настоящим успехом актера стала роль в картине «Комната с видом», вышедшей на экраны в 1984 году. Фильм представлял собой экранизацию романа Э.М. Фостера. Партнерами Руперта на съемочной площадке стали такие известные актрисы как Джуди Дэнч и Мэгги Смит, а также Хелена Бонэм Картер, которая в те времена также только начинала свою карьеру.

И уже через пару лет все британские новости и колонки в таблоидах обсуждали фильм «Морис». Там партнером Руперта стал актер Хью Грант. Поскольку Руперт играл мужчину с нетрадиционной сексуальной ориентацией, неудивительно, что бульварные издания начали активно обсуждать его личную жизнь.

Но вскоре новости переключились на обсуждение свежих работ актера. Он сыграл еше в нескольких экранизациях романов Э.М. Фостера, наиболее известным из которых стал «Там, где даже ангелы бояться появиться». Впрочем, Руперт Грейвс снимался не только в постановках классики. Ценители комиксов наверняка вспомнят его работу в фильме «V – значит вендетта» сестер Вачовски, вышедшем на экраны в 2005 году.

Карьера на телевидении

Успешно развивалась и карьера на телевидении. В 2002 году на экраны вышел сериал «Сага о Форсайтах» по мотивам произведений Джона Голсуорси. Там Руперт Грейвс сыграл роль молодого Джолиона.

Однако чаще всего новости кинематографа писали о карьере Грейвса тогда, когда он получил роль инспектора Лестрейда. Сериал «Шерлок», подаривший зрителям новый взгляд на классические детективы Артура Конан-Дойла, быстро обрел статус культового. И, конечно, эта работа принесла Грейвсу всемирную славу.

Личная жизнь

В прессе редко можно встретить новости о личной жизни Руперта. Он 13 лет прожил в гражданском браке с Ивонн, художницей по витражам, с которой познакомился в родном городе. Пара рассталась в 2000 году. И вскоре Руперт Грейвс на одной из вечеринок, которые устраивают после спектаклей, познакомился с австралийкой Сьюзи Льюис, работавшей координатором-постановщиком. Вскоре в прессе появились новости о том, что пара поженилась. И сейчас у них пятеро детей – трое сыновей и две дочери.

Руперт Грейвс: интересные факты

Знаменитость часто дает интервью различным изданиям, и зачастую оттуда можно почерпнуть не только новости со съемочных площадок, но и любопытные сведения об актере. Например:

В юности парня настолько поразила пьеса «Чайка» Антона Чехова, что он считает этот момент поворотным в своей жизни и до сих пор убежден, что этого писателя в юности понять проще, чем других классиков.

Артист мечтал сыграть роль самого Шерлока, однако, шоу-раннеры увидели именно его в качестве инспектора Лестрейда. Артист считает, что это произошло из-за того, что у него не слишком примечательная внешность, а Шерлок должен выделяться.

Различные таблоиды, а иногда и поклонники называют своего любимца серебряным лисом. Так говорят о седых джентльменах, которые не потеряли своей привлекательности.

Роли актера

Будь то фильм или сериал, Руперт серьезно подходит к работе, радуя поклонников новыми гранями своего таланта.

Фильмы

Актер снялся в таких фильмах, как:

  • «Комната с видом» - мелодрама, сыграл Фредди Ханничорча.
  • «Морис» - историческая мелодрама, сыграл Алека Скаддера.
  • «Клеопатра» (постановка 1999 года) – Октавиан Август.
  • «V – значит вендетта» - фильм-антиутопия, полицейский Доминик.
  • «Смерть на похоронах» - фильм образцового черного британского мора, роль Роберта.

Сериалы

Руперт Грейвс немало работает на телевидении. Наиболее известными проектами являются:

  • «Сага о Форсайтах» - семейная драма, рассказывающая о нескольких поколениях, роль молодого Джолиона Форсайта.
  • «Шерлок» - детективный сериал, в котором артисту достался такой персонаж как инспектор Лестрейд.
  • «Багряное поле» - исторический сериал о Первой мировой войне, роль майора Крейси.
  • «Белая королева» - исторический сериал, роль выдающегося государственного деятеля лорда Томаса Стэнли.
  • «Семья» - американский драматический сериал, роль Джона Уоррена.
  • «Криптон» - фантастический сериал, основанный на комиксах, роль Тер-Эла.

Актер сегодня

В настоящее время наиболее известной из последних работ Руперта является роль Фредерика (сериал «Война миров», представляющий собой адаптацию романа Герберта Уэллса). Также можно прочитать новости о том, что в 2020 году на экраны выйдет фильм «Эмма», экранизация классического романа Джейн Остин. Там актер сыграл роль мистера Уэстона.

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