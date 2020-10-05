"Я тебя очень люблю": звезда сериала "Кухня" и ее муж празднуют годовщину

Звезда сериала "Кухня" и ее супруг празднуют вторую годовщину свадьбы. Актриса Анна Бегунова публично призналась в любви мужу и коллеге по цеху Дмитрию Власкину.

Анна и Дмитрий зарегистрировали отношения 5 октября 2018 года. Влюбленные расписались в Кутузовском ЗАГСе Москвы. На торжестве присутствовали только самые близкие. Свадьба стала большой неожиданностью для поклонников артистов. Анна и Дмитрий скрывали отношения.

Через год Бегунова подарила Власкину дочь. Девочку назвали Лукерьей. О появлении наследницы общественности сообщил сам артист. Дмитрий не скрывал своего счастья.

Сегодня, 5 октября, Анна Бегунова опубликовала фото со свадьбы. В кадре звезда сериала "Кухня" нежно целует супруга. "Я тебя очень люблю", – подписала снимок актриса. К публикации знаменитость добавила хештег "бумажная свадьба".

Отметим, что Анна Бегунова жила в незарегистрированном браке с коллегой по цеху Сергеем Лавыгиным. Артисты познакомились на съемках сериала "Кухня". В ситкоме звезды играли мужа и жену. В этих отношениях актриса впервые стала мамой. В феврале 2016 года она родила сына, которого назвали Федор.

Отметим, что для Дмитрия Власкина брак со звездой сериала "Кухня" тоже стал не первым. В 2014 году артист женился на звезде теленовеллы "Отель "Элеон" – Александре Кузенкиной. Через три года актер расстался с супругой.