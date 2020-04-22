"Раздражал мой громкий смех": актриса Бербер сблизилась с партнером после скандала

Артисты поскандалили уже на третий день совместной работы. Бербер очень раздражала Филипенко.
"Ну, если вкратце, его ошарашивали мой громкий смех и дурацкие вопросы, потом раздражала моя резкость и жесткость в суждениях. Меня же напрягало его спокойствие, его реакция на мои вопросы и краткость ответов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Зоя в личном "Инстаграм".
Первое время актриса всерьез думала, что существовать в кадре с таким партнером, как Антон, не сможет. Бербер считала, что между ними буквально пропасть. К счастью, спустя время ситуация выправилась, звезды сериала "Проект "Анна Николаевна" нашли общий язык и сблизились.
"Вот как бывает, ты смотришь на партнера и вдруг понимаешь, что именно он должен быть рядом в этой непростой истории, и что его "профессиональное Я" дарит твоему много нового и важного. Он не просто коллега, и даже не просто партнер, он твой #напарник", – резюмировала знаменитость.
Напомним, сериал "Проект "Анна Николаевна" повествует о буднях провинциального отдела полиции. На службу в участок поступает новый сотрудник – Анна Королькевич. Девушку представляют как дочь высокопоставленного чиновника. Анна пугает коллег странным поведением, между тем никто не догадывается, что она – андроид. Напомним, сериал "Проект "Анна Николаевна" можно смотреть онлайн на видеосервисе КиноПоиск HD.
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