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Сериалы
Актер Кузьма Сапрыкин: Жду скорейшего восстановления иммунной системы Москвы и России

Актер Кузьма Сапрыкин: Жду скорейшего восстановления иммунной системы Москвы и России

Фото: Пресс-служба
15 июня в 21:00 на ТНТ стартует фантастическая комедия "Проект "Анна Николаевна" с Зоей Бербер в главной роли. Это первый на нашем телевидении сериал, ловить преступников в котором будет самая настоящая робокопка, созданная в недрах российской научной лаборатории. В теленовелле также появится Кузьма Сапрыкин – актер, знакомый зрителям по работе в блокбастере "Движение вверх". "Дни.ру" удалось поговорить с артистом.
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"Дни.ру": Расскажите про Вашего персонажа в сериале "Проект "Анна Николаевна". Профессия у него мужественная, но выглядит он таким мягким, верит в сглазы…

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Старт комедийного сериала "Проект "Анна Николаевна" на ТНТ назначен на 15 июня

Проект "Анна Николаевна" 1 сезон (сериал)

К.С: Слушайте, провинциальный городок. Обычный следак, искренний, наивный парень, который боится всего. Там весь юмор строится на том, что он любит больше тещу, чем жену. Чтобы его не заменили, он хочет стать хорошим копом.

"Дни.ру": Какие у Вас впечатления от работы над этим сериалом? Может быть, научились тому, чему давно хотели, попробовали что-то новое в актерской профессии…

К.С: Мы играем узнаваемые типажи, тебе должны верить, поэтому какой-то конкретной серьезной работы не было. Подобралась очень классная команда, все сдружились и продолжаем общаться до сих пор. До этого у меня нечто подобное было на “Движении вверх”.

"Дни.ру": Как для Вас интереснее работать – воплощать тот образ, который уже придуман режиссером и сценаристом, или искать его в процессе, быть соавтором?

К.С: Меня учили во МХАТе тому, что ты должен меняться за секунду. Тебе сказали, без проблем. Есть артисты, которым нужно подумать, прожить, а мне говорят переключиться – и я готов. Комедия – самый сложный жанр, ведь юмор не осязаем – одному человеку смешно, другому нет. Ты с этим ничего не сделаешь вообще. Самоирония, юмор – это чувство, ему невозможно научить, это какая-то врожденная штука, так что комедия – это самый сложный жанр.

"Дни.ру": На "Кинопоиске" у сериала высокий зрительский рейтинг. Как вам кажется, почему история Анны Николаевны так понравилась зрителям?

К.С: Просто люди увидели хорошую российскую комедию. В сериале очень хороший актерский состав, и мне кажется, что это половина успеха.

"Дни.ру": Вы снимались в сериале "Екатерина. Самозванцы", а смотрели уже "Великую"?

К.С: Нет, не смотрел. Но мне очень нравится исполнительница главной роли Эль Фаннинг, которую я увидел у Вуди Аллена. Она меня просто заворожила, настолько обаятельная, что просто перекрывает все. Жду, пока выйдет весь сезон, и после этого обязательно посмотрю.

Фото: Пресс-служба

"Дни.ру": А что из сериалов или фильмов порекомендуете?

К.С: Я за три дня пересмотрел всего Вуди Аллена и просто обалдел от того, как человек строит диалоги. В его фильмах нет сложной операторской работы, съемки реакций и прочего. Монолог может идти минут пять-семь и ограничиваться только одним актером. Меня это очень вдохновило, а мне важно пересматривать то, что вдохновляет.

"Дни.ру": В одном из интервью Вы говорили, что хотели бы сняться у режиссера уровня Гайдая или Рязанова. Вы считаете, что сейчас нет таких?

К.С: Есть, конечно. Мне нравится Гай Ричи. У него великолепный музыкальный ряд, а это очень важно для кино. В России очень большая проблема со сценариями, из которых сложно выпрыгнуть, и приходится играть строго то, что предложили. Поэтому всегда интересно наблюдать за артистами, когда в одном проекте видишь его одним, а в другом совершенно иным. Сейчас сценаристы работают над вторым сезоном "Проекта "Анна Николаевна", и я хотел бы поделиться с ними своими соображениями касательно моего персонажа.

Фото: Пресс-служба

"Дни.ру": Как переносите разлуку с театром?

К.С: Я думал, что будет тяжелее, но вообще мы все оказались в одинаковой ситуации. А вообще, жду скорейшего восстановления всей иммунной системы Москвы и всей России.

"Дни.ру": Есть у Вас какой-то совет, как наладить свой быт в самоизоляции?

К.С: Я всегда думаю о том, что мне в любой момент могут позвонить и сказать: все, завтра ты выходишь. Ты же за день не сможешь похудеть или еще как-то привести себя в порядок? Поэтому ты должен быть всегда готов.

"Проект "Анна Николаевна", с 15 июня в 21:00 на ТНТ.

Автор: 9 июня 2020, 17:12

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