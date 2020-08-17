Актриса Анна Котова-Дерябина о муже: Пришлось через многое пройти

Звезда сериалов "Шторм", "Проект "Анна Николаевна", "Мылодрама" Анна Котова-Дерябина замужем за музыкантом Иваном Дерябиным. В этом году супруги отпразднуют девятую годовщину свадьбы.

Анна и Иван познакомились 12 лет назад, еще во времена студенчества. Артистка часто приходила на выступление группы, участником которой был Дерябин. Актриса не сразу обратила внимание на молодого человека, однако, узнав его получше, влюбилась.

"А дальше все пошло-поехало. Свидания, походы в кино, кафе, прогулки под звездами. В какой-то момент мы дошли до ЗАГСа, – рассказала ранее Котова-Дерябина.

Сегодня муж знаменитости профессиональный музыкант. Также Дерябин занимается бизнесом.

По словам Анны Котовой-Дерябиной, за годы брака ей и ее избраннику пришлось через многое пройти, например, через финансовые и личностные кризисы, но даже в самые сложные времена артистка и музыкант не теряли связь. "Кто-то в такие моменты расстается, а кто-то, как мы, переживает их и выходит на новый этап отношений", – поведала артистка.

Звезда отечественных сериалов призналась, что с возрастом она и ее супруг поменялись. К взрослению пара пришла благодаря саморазвитию. "Иногда ты понимаешь, что по-старому уже не можешь, а как по-новому – еще не знаешь", - сказала Анна и добавила, что именно в такие моменты происходит рост личности.

Для Анны Котовой-Дерябиной важно, чтобы мужчина, который находится рядом, дарил чувство защищенности. Знаменитости необходимо быть уверенной в избраннике. Звезда сериалов ценит в супруге честность, щедрость и остроумие. По признанию артистки, она не представляет, как можно общаться с человеком без чувства юмора.