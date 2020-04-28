Создатели рассказали о судьбе популярного сериала "Проект "Анна Николаевна"

Продюсерская компания Александра Цекало "Среда" и онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD запустили в работу второй сезон фильма. Сценарий уже пишется. Креативным продюсером новой части ленты "Проект "Анна Николаевна" вновь станет Дмитрий Нелидов.
Киношники уверены, что смогут начать снимать уже в этом, 2020 году. В планах создателей ситкома выпустить второй сезон на экраны в 2021-м.
Как сообщается на сайте "КиноПоиск", действие фильма перенесется в Москву. В продолжении появятся не все герои сериала. Создатели уверяют, что свежие эпизоды будут не менее захватывающими, интересными и яркими.
Добавим, сериал "Проект "Анна Николаевна" стартовал на платформе КиноПоиск HD 26 марта. Комедия очень понравилась аудитории онлайн-кинотеатра. Сейчас фильм находится в тройке самых популярных картин у подписчиков.
Теленовелла рассказывает об Анне Николаевне - высокотехнологичном андроиде. Человекоподобного робота разработали российские ученые для борьбы с преступностью. Испытывать устройство в деле решают в провинциальном отделении МВД. Интересно, что новым коллегам девушки-робота не раскрывают тайну ее происхождения. Напомним, сериал "Проект "Анна Николаевна" можно смотреть онлайн на видеосервисе КиноПоиск HD.
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