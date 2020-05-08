Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" впервые стала мамой

Анастасия Стежко впервые стала мамой. 30-летняя звезда сериала "Полицейский с Рублевки" подарила мужу дочь.

Девочка появилась на свет 7 мая в 9:45. Рост крохи 52 сантиметра, а вес 3440 граммов. Имя малышки пока не называется.

Анастасия Стежко не скрывает своего счастья. "Доченька… спасибо, что выбрала нас. Ты просто невероятная!" – написала звезда сериала "Полицейский с Рублевки" в личном "Инстаграм". Анастасия добавила, что не может сдержать слез.

Напомним, Анастасия Стежко стала женой давнего возлюбленного Дмитрия Старостина в минувшем, 2019 году. После свадьбы артистка взяла фамилию супруга. Избранник знаменитости не имеет отношения к киноиндустрии.

Ранее в интервью актриса сериала "Полицейский с Рублевки" рассказывала, что ее супруг работает в Министерстве иностранных дел. До свадьбы влюбленные были вместе пять лет. Дмитрий сделал предложение Анастасии во Франции. Свадьбу сыграли в Москве, а медовый месяц провели в Италии.

Друзья и коллеги уже поздравили Анастасию Стежко и Дмитрия Старостина с пополнением в семье. "Поздравляяяяююю!!! Растите счастливыми и здоровыми! Набирайтесь сил и приятного вам знакомства 😍😍😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Поздравляю вас, Анастасия! Это счастье быть мамой👌 а с ним еще сразу рождается чувство ответственности за маленькую жизнь💙 будьте здоровы!!!" – комментируют подписчики артистки. Напомним, что сериал "Полицейский с Рублевки" можно смотреть онлайн на видеоплатформе PREMIER.