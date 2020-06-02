Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Стежко рассказала о переменах после рождения дочери

В начале мая звезда сериала "Полицейский с Рублевки" родила первенца. Материнство очень повлияло на актрису Анастасию Стежко.

По словам 30-летней знаменитости, появление ребенка изменило не только ритм ее жизни, но и взгляды. Анастасия Стежко поняла, что ее больше не раздражают плачущие младенцы.

До беременности крики чужих маленьких детей вызывали у артистки дискомфорт и злость. Теперь, когда Анастасия сама стала родителем, к подобным проявлениям эмоций она относится с пониманием.

После появления малыша Стежко изменила свой подход к тратам. Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" решила стать бережливее. Актриса установила на смартфон специальное приложение, которое позволяет ей следить за финансами. "Но в целом все, что связано с документами и счетами, для меня темный лес вдобавок рутинный. Безусловно, в моих же интересах научиться разбираться в деталях", – отметила Анастасия, а после добавила, что постепенно приучатся к самостоятельному решению некоторых вопросов.

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" в скором времени планирует вернуться к работе. Карьера, по мнению Анастасии Стежко, совсем не мешает материнству. Актриса знает много родителей, которые успевают совмещать семью и профессиональную деятельность. Стежко отметила, что важно не количество проведенных с ребенком часов, а их качество.

В стремлении поскорее выйти из декрета актрису сериала "Полицейский с Рублевки" поддерживает супруг, Дмитрий Старостин. Избранник понимает, как важна для Анастасии Стежко ее профессия.