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Звезда сериала

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Вилкова родила после задержания в центре Москвы

Ирина Вилкова. Фото: instagram.com/p/CCFyWUICe-Y/
Звезда сериалов "Полицейский с Рублевки" и "Остров" стала мамой. Ирина Вилкова родила сына.
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Интересное положение артистка не скрывала. Звезда часто публиковала в соцсетях "беременные" снимки. В итоге 23 августа Ирина Вилкова сообщила, что произвела наследника на свет.

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"Пацан приземлился. Спасибо всем за поддержку", – поведала звезда сериала "Полицейский с Рублевки". Артистка подчеркнула, что и она, и новорожденный чувствуют себя отлично.

Отметим, что накануне родов знаменитость ходила на митинг. Беременная актриса вместе со звездой сериала "Ольга" Яной Трояновой вышла на Красную площадь с плакатом в поддержку политика Алексея Навального. За жизнь деятеля, как сообщалось ранее, сейчас бьются медики.

Артистками заинтересовались полицейские. Ирина и Яна оказались в участке. Вилкова перенервничала, у нее начались схватки.

В роддом знаменитость поехала прямо из отделения. В "Сторис" своего "Инстаграм" звезда сериала "Полицейский с Рублевки" поведала, что, если родится мальчик, она назовет его Алексеем.

Уже после родов Ирина Вилкова сообщила, что подверглась нападкам хейтеров. Злопыхатели раскритиковали актрису за то, что она, находясь в уязвимом положении, пошла на митинг. "За мирные пикеты нас никогда не задерживали. Мы пошли гулять, потому что мне нужно было гулять, потому что последние недели", – сказала знаменитость.

Автор: 23 августа 2020, 13:53

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