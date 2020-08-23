Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Вилкова родила после задержания в центре Москвы

Интересное положение артистка не скрывала. Звезда часто публиковала в соцсетях "беременные" снимки. В итоге 23 августа Ирина Вилкова сообщила, что произвела наследника на свет.
"Пацан приземлился. Спасибо всем за поддержку", – поведала звезда сериала "Полицейский с Рублевки". Артистка подчеркнула, что и она, и новорожденный чувствуют себя отлично.
Отметим, что накануне родов знаменитость ходила на митинг. Беременная актриса вместе со звездой сериала "Ольга" Яной Трояновой вышла на Красную площадь с плакатом в поддержку политика Алексея Навального. За жизнь деятеля, как сообщалось ранее, сейчас бьются медики.
Артистками заинтересовались полицейские. Ирина и Яна оказались в участке. Вилкова перенервничала, у нее начались схватки.
В роддом знаменитость поехала прямо из отделения. В "Сторис" своего "Инстаграм" звезда сериала "Полицейский с Рублевки" поведала, что, если родится мальчик, она назовет его Алексеем.
Уже после родов Ирина Вилкова сообщила, что подверглась нападкам хейтеров. Злопыхатели раскритиковали актрису за то, что она, находясь в уязвимом положении, пошла на митинг. "За мирные пикеты нас никогда не задерживали. Мы пошли гулять, потому что мне нужно было гулять, потому что последние недели", – сказала знаменитость.
Популярные темы форума
Как вы относитесь к танцам на шесте?
в какой стране СНГ вы хотели бы жить?
Не люблю жену
Кто отравил Навального?
Кого вы считаете сексуальным?
эффектная внешность
Можно или нужно? Вот в чем вопрос!
Лондонский автобус
Смотрели пусть говорят ",отчим изнасиловал своих приёмных девочек
Почему мужики за собой не следят?