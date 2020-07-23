Роман Попов из сериала "Полицейский с Рублевки" сбросил 40 килограммов

Актер Роман Попов заметно похудел. Сегодня он мало похож на Мухича, своего героя в сериале "Полицейский с Рублевки".

С лишним весом артист ведет борьбу уже год. Роман Попов соблюдает диету и занимается спортом.

Говоря о физических нагрузках, звезда сериала "Полицейский с Рублевки" призналась, что бегать не может из-за проблем с коленным суставом. Попов много ходил пешком. Актер наматывал круги вокруг дома, спускался и поднимался по лестнице, не забывал о растяжке.

Знаменитость занималась в EMS-жилете. Это специальное устройство, которое посылает в мышцы электрические сигналы и заставляет их сокращаться активнее. Тренировки в нем считаются более эффективными.

По словам звезды сериала "Полицейский с Рублевки", за процессом похудения следил доктор. "Итого – минус 40 килограммов", - похвастался артист.

Роман Попов отметил, что результат мог быть еще лучше, но вмешалась пандемия. В самоизоляции он набрал почти десять килограммов.

Зато благодаря карантину актер проводил достаточно времени с семьей – женой и тремя детьми. Единственной проблемой оказалось дистанционное обучение.

Звезде сериала "Полицейский с Рублевки" пришлось помогать отпрыскам в учебе. В процессе занятий Попов сам подтянул английский и русский, а его супруга вспомнила математику.

Наступление каникул Роман Попов и его домашние праздновали как Новый год. Семейство устроило торжественный ужин.