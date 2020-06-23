Софья Каштанова из сериала "Полицейский с Рублевки" впервые показала лицо маленького сына

Актриса Софья Каштанова опубликовала фотографии с крестин единственного сына. Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" редко балует поклонников снимками наследника.

Актриса стала матерью полтора года назад. Знаменитость родила сына, которого назвали Джорджем. Отпрыск Софьи Каштановой появился на свет в Мексике. Оказалось, там проживает мать звезды сериала "Полицейский с Рублевки".

В "Инстаграм" Каштанова опубликовала трогательный снимок. В кадре Софья нежно целует наследника. Фото сделано во время крестин ребенка. Интересно, что звезда сериала "Полицейский с Рублевки" впервые показала поклонникам личико малыша.

Знаменитость сообщила, что первое церковное таинство крохи состоялось 22 июня 2019 года. Софья крестила мальчика под именем Георгий. "Храни тебя Боже, сынок", – добавила Каштанова.

Отметим, что личность отца полуторагодовалого Джорджа Софья тщательно скрывает. Молчание актрисы породило множество слухов.

Говорили, что актриса родила от создателя сериала "Полицейский с Рублевки" Ильи Куликова. Каштанова эту информацию опровергала. В интервью знаменитость заверила, что с режиссером ситкома только дружит.

Говоря об отце крохи, Софья сообщила, что он наполовину армянин. Артистка подчеркнула, что ее любимый человек избегает публичности. Избранник звезды оказался отличным папой для Джорджа.