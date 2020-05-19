Актер из "Полицейского с Рублевки" оскандалился из-за наркотиков

Полицейские задержали артиста на улице. Поведение Михайленко стражам порядка показалось подозрительным. Актера из сериала "Полицейский с Рублевки" отвезли на медэкспертизу.
Исследование показало, что в крови Антона Михайленко присутствуют следы синтетических наркотиков. Сейчас стражи порядка проводят проверку и уже возбудили уголовное дело по статье о незаконном сбыте, пересылке или изготовлении запрещенных веществ. Стражи порядка пытаются выяснить, где звезда "Полицейского с Рублевки" взяла наркотики.
Отметим, что Михайленко задержали еще месяц назад. Между тем известно о скандальном эпизоде стало только сейчас.
Напомним, Антон Михайленко снимался в теленовеллах "Прокурорская проверка", "Адвокат" и "Следаки". Интересно, что артисту часто доставались роли полицейских.
Актер также подрабатывает в качестве ведущего на различных мероприятиях. Михайленко можно часто увидеть на праздниках крупных компаний и вечеринках звезд. Сериал "Полицейский с Рублевки" можно смотреть онлайн на видеоплатформе PREMIER.
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