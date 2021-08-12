Райкин получил болезненный удар от Тархановой

Худрук "Сатирикона" раздавлен и обижен.



Чуть более недели назад 37-летняя актриса Глафира Тарханова сообщила, что уволилась из "Сатирикона". В театре актриса проработала без малого 20 лет, попав туда еще будучи студенткой. Все эти годы звезда сериала "Паромщица" была под крылом худрука и своего мастера по Школе-студии МХАТ Константина Райкина.

В среде театралов бытует мнение, что Райкин позволял Тархановой больше, чем другим актерам "Сатирикона". Он терпеть не мог, когда штатные артисты работали где-нибудь еще. Глафиру же Константин Аркадьевич периодически отпускал на съемки, очень неохотно, но отпускал. Кроме того, худрук вытерпел четыре декретных отпуска подчиненной.

Шаг за шагом Тарханова сокращала свое присутствие в театре, умудряясь оставаться в штате. При этом Глафира начала работать в антрепризе. Например, в октябре 2020 года она присоединилась к спектаклю "Авантюристы поневоле", где заменила Агату Муцениеце.

Общаясь с журналистами, звезда сериала "Паромщица" отмечала, что Райкин с пониманием относится к желанию артистов заработать на стороне. Глафира жаловалась, что получает в театре сущие копейки. По словам Тархановой, зарплата няни ее сыновей больше, чем ее гонорар в "Сатириконе".

По слухам Глафира Тарханова главная добытчица в семье. Многодетная мать постоянно работает, чтобы создать четверым детям и мужу комфортные условия. Супруг знаменитости Алексей Фаддеев много лет трудится в Малом театре, где получает не очень много. Снимается Фаддеев редко, отдавая все время и силы сцене.

Коллеги отмечают, что решение Глафиры Тархановой покинуть театр больно ударило по Константину Райкину. Худрук раздавлен и обижен. В свое время он также сильно переживал из-за ухода из труппы актера Максима Аверина. Между тем коллеги отмечают, что Тарханова сама оказалась в заложниках у ситуации.