"Реально шок": вызывающий вид изменившейся Глафиры Тархановой вызвал оторопь

Глафира Тарханова планирует примерить еще более дерзкий образ.



На экране Глафиру Тарханову привыкли видеть в образе наивной кроткой русской красавицы с длинной косой и доброй душой. В реальности 38-летняя актриса довольно своенравна, знает чего хочет и не чурается экспериментов.

Так, например, понимая, что нарвется на критику, звезда отечественных теленовелл предстала перед публикой в вызывающем виде. В личном микроблоге Тарханова продемонстрировала метаморфозы, которые с ней произошли: Глафире сделали афрокосы и яркий макияж.

В комментариях к публикации актриса разрешила подписчикам себя покритиковать. Знаменитость даже привела примеры негативных отзывов, которые обычно появляются под ее снимками. Звезда теленовелл отметила, что в ближайшем будущем попробует еще более дерзкий образ.

У пользователей Сети вид Глафиры вызвал оторопь. "Взгляд страшенный (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Для меня Шок🤯", "Вот вытворяет🔥", "Глафира, не идет вам с косичками 😮😮😮реально шок", "Второй вариант: надо же время от времени куражиться, иначе это не жизнь)", – отреагировали на пост Тархановой пользователи Сети.

Глафира Тарханова рассказала также, что уже начала подготовку к Новому году. Актриса составила список желаний. Знаменитость уверена, что записанные на бумаге мечты – первый шаг к их осуществлению. Формулировать свои хотелки надо точно, говорит Глафира, поэтому этот вопрос не терпит спешки. "Каким бы снобом не был человек, он (она), в Новый год, тайно, про себя все-таки загадывает желание (а вдруг☺️ сбудется)😁", – рассудила звезда российских сериалов.