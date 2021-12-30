В Сеть попали снимки подросших детей Тархановой: актриса скрывает наследников

Сыновья знаменитости очень быстро растут.

Звезда сериала "Паромщица" Глафира Тарханова не посвящает публику в детали личной жизни. Актриса и ее супруг, коллега по цеху Алексей Фаддеев, воспитывают четырех сыновей. Знаменитости не показывают мальчиков поклонникам.

В этот Новый год публика впервые увидела подросших наследников Тархановой и Фаддеева. В Сеть просочились кадры семейной фотосессии звезд. В объектив попали все отпрыски пары – Корней, Ермолай, Гордей и Никифор. Впрочем, лиц детей разглядеть невозможно – мальчики запечатлены со спины.

На одном из снимков братья разглядывают большую книгу, на другом – вместе прячутся под одеялом, выставив только стопы. В кадр попали и родители ребятишек – Глафира и Алексей.

Напомним, первенцу Глафиры уже 13 лет. Корней – единственный ребенок актрисы, рожденный в медицинском учреждении. Остальных малышей Тарханова произвела на свет дома, под присмотром личной акушерки. Младшему сыну звезды отечественных теленовелл, Никифору, минувшей осенью исполнилось четыре года.

"Очень сказочно получилось. Качество (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Какие теплые и чудесные снимки 🥰💕🙏", "Какая крутая рождественская история 😍😍😍", "Красивые фото!!! Необычные и настоящие!!!! 😍😍😍", – комментируют снимки Тархановой пользователи Сети.