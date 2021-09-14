Измученная Глафира Тарханова сообщила о бессонной ночи

Сегодня, 14 сентября, актриса Глафира Тарханова выйдет на сцену Амурского областного театра драмы, что в Благовещенске. Актриса сыграет в спектакле "Главная роль".
Всю минувшую ночь звезда российских сериалов собирала чемодан в дорогу. Уже в аэропорту Тарханова узнала, что рейс из Москвы в Благовещенск задерживается. "Очень хочется спать… Главное не проспать новое время вылета", – посетовала Тарханова в "Сторис" инстаграм-аккаунта. Измученной Глафире пришлось дожидаться самолета в кафе аэропорта.
Позднее, уже в Благовещенске, звезда отечественных теленовелл решила поприветствовать зрителей, которые придут в театр вечером. Тарханова опубликовала свежее фото, на котором предстала перед поклонниками в необычном образе. Глафира примерила короткий светлый парик. Голову знаменитости венчала бежевая шляпка-таблетка с вуалью в тон. "Благовещенск! Встречай!" – написала знаменитость.
Большинство пользователей Сети приняли перемены во внешности Тархановой на ура. Отмечалось, что актрису очень освежает блонд. Между тем были и те, кто посчитал, что натуральные каштановые локоны идут знаменитости больше. Дескать, светлые волосы лишают актрису шарма.
"Не твое..........шарма нет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну хоть горшок на голову, все равно всегда и везде красотка🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Глазки..... Янтарики 😍😍😍😍😍", "Улыбка сногсшибательная. Красота", – рассуждают пользователи Сети.
Отметим, Глафира Тарханова рассказала также, что впереди ее ждут длительные гастроли по Дальнему Востоку. "Около 15 500 километров предстоит преодолеть за ближайшую неделю", – поведала звезда.
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