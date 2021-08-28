"Не женился, я слишком старая": отвергнутая молодым актером Тарханова сменила имидж

Звезда отечественных теленовелл сменила имидж для роли. Глафира Тарханова надела светлый парик и показала результат преображения поклонникам личного микроблога.
Подписчики пришли к выводу, что Глафире идет блонд. Более того, со светлыми волосами она выглядит моложе. Тархановой посоветовали поэкспериментировать с цветом волос и в реальной жизни.
Между тем превратившаяся в блондинку Глафира Тарханова рассказала, что на съемках нового проекта встретила актера Василия Прокопьева, с которым работала в сериале "Громовы". В теленовелле знаменитости играли брата и сестру.
"19 лет назад мы познакомились! И вот наконец-то встретились, в День кино" – написала Тарханова.
По словам актрисы, в "Громовых" Прокопьев снимался еще ребенком – ему было всего десять лет. Тогда юный актер посчитал Глафиру неподходящей для себя невестой. Партнерша казалась Василию слишком взрослой.
"Вася сказал, что женился бы на мне, но я слишком старая.🤣 Мне было 19 лет😂😂😂", – поведала актриса.
Среди подписчиков Глафиры Тархановой оказалось много поклонников сериала "Громовы". Некоторые пользователи Сети, как выяснилось, назвали сыновей в честь героя Василия Прокопьева в теленовелле. "А я младшего сына назвала Савушкой после просмотра "Громовых" в 2006 году. Сейчас ему уже 15", – рассказала одна из интернет-обитательниц в комментариях.
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