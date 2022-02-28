Ударил кулаком: неизвестный наказал Глафиру Тарханову за нарушение на дороге

Звезда отечественных теленовелл Глафира Тарханова попала в неприятности на дороге. 38-летняя актриса не на шутку испугалась.
Находившейся за рулем авто Тархановой пришлось пренебречь правилами дорожного движения. Знаменитость вынужденно проскочила зебру на красный сигнал светофора. По словам Глафиры, другого выбора у нее не было – ее машина не давала людям перейти дорогу.
Когда звезда сериалов выкатывалась с пешеходного перехода, на ее авто коршуном налетел незнакомец. Мужчина захотел наказать Тарханову за нарушение ПДД. Неизвестный ударил кулаком по кузову машины Глафиры. В тот момент актриса поняла, как сильно страдает этот человек. Ей стало очень жаль незнакомца.
"Я прямо почувствовала, как ему плохо", - поделилась знаменитость. Тарханова отнеслась к поступку мужчины без злобы.
Отметим, что Глафира Тарханова в 2008 году стала дипломированным психологом. Звезда сериалов окончила МГУ. Актриса получила второе образование, чтобы понять, как сделать мужа и детей счастливыми. В свободное от работы время артистка занимается саморазвитием. В машине Тарханова слушает аудиокниги по психологии.