"Какая хорошенькая, когда не размалеванная": вид Тархановой без макияжа поразил народ

Глафира Тарханова появилась без косметики.



Звезда отечественных теленовелл Глафира Тарханова рассказала, что уже с самого утра окунулась в заботы. Актриса раздобыла охапку ромашек, чтобы поздравить родного человека. В личном микроблоге знаменитость показала букет и себя за рулем авто.

"У меня сегодня насыщенный день. Вечером спектакль, а сейчас – смотрите, что у меня есть. Я эту красоту везу одной из самых любимых женщин в моей жизни. У моей бабушки день рождения был пару дней назад. Она очень любит полевые цветы. И я сегодня полевая. Бабуля, я уже мчу", - поделилась знаменитость.

Позднее Глафира Тарханова сообщила, что отлично провела время. Рядом с бабушкой артистка ненадолго вернулась в детство.

"Бабушке Оле 94 года, у нее 2 внучки и 5 правнуков!!! Поговорили, погуляли, чаю попили, мороженое поели... Как в моем детстве!!! Только теперь не она меня вела, а я ее... Я тебя очень люблю!!!❤️ Если давно не общались, уделите внимание своим бабушкам и дедушкам, это так ценно!!!!!! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Глафира в "Инстаграм".

Отметим, на фото актриса предстала без прически и макияжа, на что сразу обратили внимание поклонники. 37-летняя Глафира без косметики, считают фанаты, выглядит совсем юной. "Какая хорошенькая, когда не размалеванная", – отмечали пораженные пользователи Сети.

Как писали "Дни.ру", на днях Тарханова посетила шумную вечеринку. Актриса была приглашена на день рождения коллеги по цеху Анны Михайловской. На торжестве Глафира отказывалась от еды и пила только воду.